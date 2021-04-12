Kızılyürek: “Zaman karşıtlık değil, işbirliği zamanıdır”

AKEL Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs’ta üretilen Χαλλοúμι/Hellim’in coğrafi tescilinin (PDO) Avrupa Komisyonu Komiserler Koleji’nde (College of Commissioners) onaylandığını açıkladı.

Bu tescilin adadaki tüm üreticilerin Hellim veya Χαλλοúμι isimlerinin herhangi birini kullanarak, 450 milyon tüketicinin yaşadığı Avrupa Pazarı için üretim yapabileceği ve AB ülkeleri için Hellimin sadece Kıbrıs’ta üretilebileceği anlamına geldiğini belirten Kızılyürek “Kriterlere uyan Hellimin Ekim ayı itibarı ile Avrupa Pazarı’na girmesi önünde hiçbir engel yoktur. Yeşilhat tüzüğünün uygulanmasında Kıbrıs Rum otoritelerinin zaman zaman sorun çıkardığının farkındayım. Bu konuyu Komisyon’un gündemine getirmiş bulunuyorum. Komisyon, AB yasalarının uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür. Dolayısıyla olası engelleri ortadan kaldırmak da Avrupa Komisyonu’nun görevidir” dedi.

Konunun yakın takipçisi olacağını söyleyen Kızılyürek, Hellimin Avrupa pazarına girmesi yönünde adanın kuzeyinden veya güneyinden çıkarılabilecek tüm engelleri deşifre edeceğini ve ortadan kaldırmak için azami çaba göstereceğini dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde adanın kuzeyinde, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret eden Kızılyürek, birlik ile biraraya geldi. Hellimin coğrafi tescili ile ilgili bilgi verdi ve hayvan üreticilerinin sorularını yanıtladı. Kızılyürek “hellim konusunda Yeşil Hat Ticareti açısından herhangi bir sıkıntı yaşandığı durumda bunu çözmek için gerekli girişimlerde bulunacağım, sizi temin ederim. Sorunlar çıkabilir, çıkacaktır da, biz bu sorunlara karşı hazırlıklı olacağız ve çözüm üretmek için iyi niyetle çalışacağız. Ayrıca, AB yasalarının uygulanmasını sağlamak Komisyonun görevidir. Terslik olursa, Komisyona başvurabiliriz” diye konuştu.

Kıbrıslı üreticinin önünde büyük bir fırsat penceresi açıldığını, Yeşil Hattın her iki tarafındaki üreticilerin bu fırsatı birlikte değerlendirerek daha çok kazanabileceklerinin altını çizin Niyazi Kızılyürek, “Hellim, Kıbrıs coğrafyasının ürünüdür; yüksek standartta üreteceğimiz ürünümüzü birlikte pazarlayabilir, doğru pazarlama stratejileri kullanarak hellimi Avrupa pazarında özel bir statüde konumlandırabiliriz. Üretici Kooperatifleri kuralım, hellimi iki dilde, birlikte pazarlayalım, işbirliği yaparak Kıbrıslılar olarak beraber kazanalım” dedi. Kızılyürek, “zaman karşıtlık değil, işbirliği zamanıdır” dedi.