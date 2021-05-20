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Kızılyürek:Avrupa Parlamentosu Kıbrıslı Türk Demokratlarla Yakın Temas İstedi

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Ayrıca, Kıbrıs Sorununun çözümü ile AB müktesebatının adanın kuzeyinde de uygulamaya gireceği belirtildi ve kalıcı bir çözümün bütün tarafların çıkarlarına hizmet edeceği vurgulandı.
Kızılyürek:Avrupa Parlamentosu Kıbrıslı Türk Demokratlarla Yakın Temas İstedi

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi’nin her yıl hazırlayıp Genel Kurul’da tartışmaya sunduğu Türkiye İlerleme Raporu ile ilgili yaptığı açıklamada, Genel Kurul’da 18 Mayıs tarihinde yapılan oylama sonrasında 480 evet, 60 ret ve 150 çekimser oy ile Raporun kabul edildiğini açıkladı.

 

Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, yaptığı açıklamada son yılların en olumsuz raporunu hazırlamak zorunda kaldığını söylerken, Raporda Türkiye’nin hukuk devleti ve temel haklar konusunda önemli gerilemeler yaşadığı belirtildi ve kötüleşme devam ederse, Komisyon’a üyelik müzakerelerinin askıya alınmasının önerileceği kayda geçirildi.

 

Gümrük Birliği’nin modernleşmesi konusuna olumlu bakan Avrupa Parlamentosu Raporunda Kıbrıs konusuna da uzun boylu yer verildiğini belirten Kızılyürek, Türkiye’nin Maraş ile ilgili girişimler ve Doğu Akdeniz’deki çalışmalar yüzünden eleştirildiğini ve iki devletli çözüm politikasının hayal kırıklığına yol açtığının ifade edildiğini söyledi. Raporda, Kıbrıs Sorununun iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde çözülebileceği ifade edilerek, taraflara Crans Montana’da kaldıkları yerden müzakerelere devam etme çağrısı yapıldı.

 

Ayrıca, Kıbrıs Sorununun çözümü ile AB müktesebatının adanın kuzeyinde de uygulamaya gireceği belirtildi ve kalıcı bir çözümün bütün tarafların çıkarlarına hizmet edeceği vurgulandı.

 

Raporda ayrıca Kıbrıs Türk toplumuna da gönderme yapıldığı belirtildi ve Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumunun demokratik güçleriyle yakın ilişki içinde olmasının önemine değinildiği ve bunun son derece önemli olduğu vurgulandı.

 

Kızılyürek yaptığı açıklamada, federal çözüme inanan Kıbrıslı Türklerin AB ile daha yakın ilişkiler kurmasının elzem olduğuna dikkat çekti.

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