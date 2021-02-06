Kızına şiddet uygulayan kadının görüntüleri Türkiye'yi salladı! Büyük tepki

Görüntülerde, Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı ve nefessiz bırakmaya çalıştığı görüldü. Nurcan S.'nin, bu sırada evde bulunan, ailenin diğer üyeleri olduğu tahmin edilen kişileri de zaman zaman bağırarak tehdit etmesi de görüntülere yansıdı.
ÇOCUKLAR KORUMA ALTINDA
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Nurcan S.’nin şiddet uyguladığı kızı ile diğer iki çocuğunun devlet korumasına alınıp yurda yerleştirildiği belirtildi. 3 ay önce ortaya çıkan olayın ardından Nurcan S.’nin gözaltına alındığı ve daha sonra serbest bırakıldığı ileri sürüldü.
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