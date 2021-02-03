KKTC Alevi Kültür Merkezi ''Tedbirlere Uyalım'' çağrısı yaptı

KKTC Alevi Kültür Merkezi’nden Basın Açıklaması;

Geçen yıl bu zamanlarda dünyayı tehdit etmeye başlayan ve bir anda ülkemizi de saran Korona Virüs tehdidiyle yaklaşık bir yıldır mücadele etmekteyiz. 2020’nin mart ayında bir anda karşımıza çıkan bu önemli tehdit ve bulaş karşısında büyük korku yaşayıp kendimizi ve sevdiklerimizi korumak adına evlerimize kapanıp büyük bir sabırla bekledik. O günlerde en büyük temennimiz aşının bir an önce bulunması ve insanlığı tehdit eden bu bulaşın hayatımızdan çıkıp gitmesiydi. Günümüze baktığımız zaman ne yazık ki ilk zamanlarda gösterilen o duyarlılığın artık etkisi kalmadığını üzülerek görmekteyiz. Birçok iş yeri kapalı olup ekmeğini kazanamayan canlarımız evlerinde gelecek kaygısı çekiyor. Eğitim, ekonomi, sağlık ve sosyal hayat tamamen tepetakla olmuş ve zorluklar her geçen gün çığır gibi büyüyor. Üzülerek görmekteyiz ki alınan sokağa çıkma yasağına birçok kişi uymuyor. Ev ziyaretlerinden tutun da yollar, parklar ve caddeler insan ve arabalarla dolup taşıyor.

Yapmamız gereken tek şey zorunlu olarak çalışan canlara biraz saygılı olmak ve evde kalmamız gerekiyorsa kendimiz ve sevdiklerimiz için bu kurallara en iyi şekilde uymaktır. Bugün eğer bu fedakarlığı yapmazsak maalesef çok daha büyük çaresizliklerle karşılaşacağız. Sevdiklerimizle rahatlıkla sarılabileceğimiz, huzurla dolaşabileceğimiz günler için hep birlikte mücadele etmeliyiz.

Sağlık Bakanlığının her gün açıkladığı vaka sayısı gün geçtkçe katlanarak artmaktadır. Peki ne yapmamız gerekiyor?

Özellikle evimizde veya etrafımızla olan büyüklerimizin aşı olmasını sağlamak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bulunduğunuz bölgedeki sağlık kuruluşları ile bağlantıya girmek ve en kısa zamanda onların aşılarını tamamlamak en insani görevimizdir. Bu konuda gerek aile büyükleri gerekse etrafınızda buna ihtiyaç duyan canlarımız için bunu yapmak vijdani sorumluluğumuz olmalıdır.

Maske – mesafe ve hijyen kuralını asla unutmadan yaşamaya devam edelim.

Zorunlu ihtiyaçlar dışında evden çıkmayıp, eve de misafir kabul etmemek kendinize ve sevdiklerinize yapacağınız en büyük armağandır.

Hünkarımız Hacı Bektaş-i Veli der ki ; Bilim ile gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Bizler de bilimin en önemli değerlerden biri olduğu bilerek hareket eden bir toplum olarak aşının toplumsal sağlıktaki önemini çok daha iyi idrak etmeliyiz.

Unutmayalım ki umutla beklenen aşı artık hayatımızdadır. Tek yapılması gereken öncelikle yaşlı canlarımızın tamamının aşı olmasını sağlamaktır. Daha sonra da her bir canın bu aşıdan faydalanıp yaşam hakkına en iyi şekilde kavuşmasıdır. Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak en büyük sorumluluğumuz.

Hepinizin bu zor süreçte Hakk yardımcısı Hızır yoldaşı olsun.