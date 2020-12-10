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KKTC Atıcılık Ferederasyonu, Ömer Kolozali Anı Kupası Müsabakaları Düzenleyecek

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KKTC. Atıcılık Federasyonu, Olimpik ve Paralimpik Havalı Silahlar Tabanca-Tüfek Ömer Kolozali Anı Kupası müsabakalarını düzenleyecektir.
KKTC Atıcılık Ferederasyonu, Ömer Kolozali Anı Kupası Müsabakaları Düzenleyecek

Merhum Ömer Kolozali, Federasyonumuzun birçok sorumluluk alanında görev almış değerli bir Yönetim Kurulu üyemizdi. Müsabakalar Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Arena Spor Kompleksi’nde, 12, 13, 26 ve 27 Aralık 2020 Tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

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Müsabaka atışlarında ISSF (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) genel ve teknik kuralları çerçevesinde, Erkekler ve Kadınlar klasmanlarında 4 kategoride yapılacaktır.

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Atıcı sporcular belirli sayıda atışı sınırlı süreler içerisinde Olimpik ve Paralimpik atış düzeninde gerçekleştirecekler. Olimpik havalı silahların kullanılacağı müsabakada 10 metre mesafeden daire puanlamalı Olimpik kart hedeflerine atışlar yapılacak

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