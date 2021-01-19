KKTC Din Görevlileri Derneği’nden Yunanistan Başpiskoposuna tepki geldi:

Yunanistan Başpiskoposu İeronimos, katıldığı bir televizyon programında,

Yüce dinimiz İslam'ın bir din olmadığını ve Müslümanların savaş yanlısı insanlar olduğu şeklindeki sözleri sarf etmesi talihsiz ve haddini aşan açıklamalar olmuştur.

Din adamlarının temel gayesi barışa hizmet etmektir. Bir dinin temsilcisi konumunda olan birinin bu denli ayrıştırıcı ve çatıştırıcı sözleri sarf etmesi kabul edilebilir değildir.

Yunanistan Başpiskoposunun bu kışkırtıcı sözleri toplumu İslam'a karşı düşmanlık ve şiddete sevk etme amacı içermektedir. Esasen batıda ve Avrupa'da islamafobinin son zamanlarda artması bu ve buna benzer hastalıklı zihniyetlerin sarf ettiği açıklamalardan kaynaklanmaktadır.

Yüce dinimiz İslam merhamet, ahlak ve adalet gibi değerler üzerine inşa edilmiş, insanı önceleyen barış ve esenlik dinidir. Yüzyıllar boyu farklı inanç ve kültürler, İslam medeniyetlerinin içinde âdete hayat bulmuşlardır.