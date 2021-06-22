  • BIST 1.407
  • Altın 497,112
  • Dolar 8,6991
  • Euro 10,3519
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKA“Hayatın Gerçekleri” sergisi açılıyor

“KKTC, Güçlenen Kurumlarıyla, ‘KKTC Yaşayacaktır’ Mesajını Tüm Dünyaya Veriyor”

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’i kabul ederek görüştü.
“KKTC, Güçlenen Kurumlarıyla, ‘KKTC Yaşayacaktır’ Mesajını Tüm Dünyaya Veriyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’i kabul ederek görüştü.

Kabulde gerçekleştirdiği konuşmada Dr. Suat Günsel’i çok uzun zamandır tanıdığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Günsel’i ilk tanıdığı yıllardan itibaren, KKTC’ye sahip çıkılması ve yatırım yapılması halinde, KKTC’nin gelişip büyüyeceği konusunda hemfikir olduklarının altını çizdi.

Ülkede çözüm olmadan KKTC’nin gelişemeyeceği yönünde yürütülen kampanyanın kabul edilemeyeceğini, doğası, tarihi ve insan kaynakları ile ülkede büyük bir potansiyelin bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, YDÜ’nün yıllardır gerçekleştirdiği yatırımlardan duyduğu memnuniyetin altını çizdi.

“KKTC, GÜÇLENEN KURUMLARIYLA, ‘KKTC YAŞAYACAKTIR’ MESAJINI TÜM DÜNYAYA VERİYOR”

Cumhurbaşkanı Tatar, YDÜ ailesi tarafından ilk öğretimden yüksek öğrenimin en üst kademesine yapılan yatırımın, devletin kurumsal yapısı açısından oldukça önemli yatırımlar olduğuna vurgu yaparak, YDÜ Hastanesi gibi oldukça önemli sağlık yatırımları sayesinde, ülkede birçok can kurtarıldığını belirtti.

gunseltatar.jpg

YDÜ bünyesinde üretimi gerçekleşecek olan GÜNSEL marka otomobilin öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin güçlenen kurumlarıyla “KKTC yaşayacaktır” mesajının tüm dünyaya verildiğine dikkat çekti.

“Kıbrıs Türkü bir soykırımdan geçmiştir. Geçmişimizde neler yaşandığını çok iyi biliyoruz” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün milli mücadele yıllarında gösterdiği büyük direnç sayesinde bugün KKTC devletinin kendi demokrasisi içerisinde huzur ve güven içinde olunduğunun altını çizdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetiyle tam bir fikir birlikteliği ile hareket ettiklerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşit iki devletin iş birliğine dayalı bir çözümün Kıbrıs Türkü’nün güvenliği ve bölgedeki istikrar açısından zorunlu olduğuna dikkat çekerek ortaya konan yeni vizyonun onurlu bir duruş olduğunu belirtti.

“Bütün bu çabalarımızı, halkımızla her geçen gün paylaşmaktayız” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşit iki devletin iş birliğine dayalı bir çözüm vizyonuna halkın desteğinin her geçen gün daha da arttığını kaydetti.

“Biz ayrı ve egemen bir halkız. Bağımsızlığımız her zaman sürecektir” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Anavatan Türkiye’nin tam desteğini her zaman arkasında hissettiğinin altını çizerek gelecekte de KKTC devletinin yaşayacağına inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne asla yama olmayacağının altını çizerek, pandemi sonrası, KKTC’nin daha da gelişeceğini kaydetti.

GÜNSEL: “TAKDİRE ŞAYAN BİR SİYASET YÜRÜYÜYORSUNUZ”

Dr. Suat Günsel de kabulde gerçekleştirdiği konuşmada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs Türkü’nü hem iç meselelerde hem de dış siyasette takdire şayan bir siyaset anlayışıyla temsil ettiğini ifade etti. Kabul sonrası, Cumhurbaşkanı Tatar ve Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ve beraberindekilerle Surlariçi Şehir Müzesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundular.

Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyaret sırasında Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Serkan İlseven ve Özel Kalem Müdürü Çağın Zort eşlik etti.

Etiketler: , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süt Bedelleri Ödendi22 Haziran 2021 Salı 15:13
  • Başbakan Saner Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu’nu Kabul Etti22 Haziran 2021 Salı 15:08
  • AD-HOC Komite Erken Seçim İçin 3 Nisan 2022’yi Onayladı22 Haziran 2021 Salı 15:00
  • Başbakan Saner Dış Basın Birliği’ni Kabul Etti22 Haziran 2021 Salı 14:37
  • Halk Bankası Ülke Müdürü Ceyran, Maliye Bakanı Oğuz’a Nezaket Ziyaretinde Bulundu22 Haziran 2021 Salı 14:34
  • KTAMS zamlara tepki göstererek, hükümeti istifaya çağırdı22 Haziran 2021 Salı 14:31
  • Özyiğit: ‘Bu hükümetten toplum ve ülke yararına iş çıkmaz’22 Haziran 2021 Salı 14:27
  • LTB Personeli Aşılandı22 Haziran 2021 Salı 14:24
  • 23 Sendikadan Hükümete Muhtıra!22 Haziran 2021 Salı 14:20
  • Dayanışma Evi’nde Canlı Konserler Yeniden Başlıyor22 Haziran 2021 Salı 14:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti