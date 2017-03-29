KKTC hükümeti yine mi susturuluyor?

EL-SEN'den yapılan açıklamada, AKSA'nın yasal limanlardan ülkeye sözleşme karşıtı bir şekilde ünite soktuğu öne sürüldü.

EL-SEN adına yazılı açıklamada bulunan başkan Umut Öksüzoğlu, hükümete seslenerek AKSA’nın mevcut sözleşemeye aykırı bir şekilde üretimini arttırmak amacıyla KKTC’ye yasal limanlardan yeni üniteler soktuğunu duyurdu. Bu gelişmenin, “ya hükümet tarafınca bilinerek ve gizli gizli” gerçekleştiğini ya da “AKSA yetkilileri ve TC’den bazı üst düzey yetkililerle bu yasadışılığın oldu-bittiye getirilmeye çalışıldığına” vurgu yapan Öksüzoğlu, hükümete açık çağrıda bulundu.

Öksüzoğlu açıklamasına devamla, çok net bir dille hükümet yetkililerini uyararak, “ya, yasa dışı bu girişime dur deyin, ya da bu açıklamamızı grev bildirimi olarak kabul edin” dedi.

EL-SEN Başkanı Öksüzoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

KKTC Hükümeti, Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesini ısrarla savunuyor. Böyle bir uygulamanın Kıbrıs Türk Halkının çıkarlarına uygun olmadığını belgeleri ile ortaya koymamıza, bilim insanlarımızın bilimsel verilerle konuyu kamuoyumuzun bilgisine getirmesine ve en önemlisi konu ile ilgili her şeyin kapalı kapılar ardında konuşulmasına karşı çıkışlara doğru dürüst yanıt vermemesine rağmen bu konuda adım atmaya hazırlandığı takibimizdedir.

Öte yandan AKSA isimli özel sektör firmasının ürettiği elektriği hem pahalı olarak KIB-TEK’e yani halkımıza sattığını, elektrik kesintilerinin büyük bölümünün bu şirketin uygulamalarından kaynaklandığını, garantili alım sistemi ile ihtiyaç olsa da olmasa da Kıbrıs Türk Halkının üretilen elektriğin parasını ödemek zorunda olduğunu yıllardır anlatıyoruz. KIB-TEK’e yapılacak yatırımlarla halkımıza hem daha ucuz ve hem de sürekli enerji sağlanabileceğini pek çok kez belgeleri ile ortaya koyduk.

YA GİZLİ GİZLİ YA DA OLDU-BİTTİ

Kamuoyuna yansıyan haber ve görüntülere göre AKSA üretim kapasitesini artırmak için yeni üniteleri KKTC’ye yasal limandan sokmuştur. Bu durumda ortada iki tutum vardır. Ya bu kapasite artırımı Hükümetin bilgisi dâhilindedir ve mevcut sözleşmeye aykırı olan bu gelişmeyi gizli gizli veya oldubittilerle halkımıza dayatacaklardır; ya da hükümetin haberi yoksa AKSA yetkilileri ve belki de TC’den bazı üst düzey yetkililer devreye girerek bu yasa dışılık ve oldubittiye ses çıkartılmaması ve onaylanmasını isteyeceklerdir.

“EL-SEN İÇİN SÜRESİZ GREV NEDENİDİR”

Hükümet gizli anlaşması gereği veya böyle bir anlaşma yoksa boyun eğmesi sonucunda bu girişime doğrudan veya dolaylı olarak onay verirse, EL-SEN tüm varlığı ile direnişe geçecektir. Bahse konu ünitenin limandan çıkartılması, bahse konu özel firmaya alım garantisi verilerek veya verilmeden üretimini artıracağı bir olanak yaratılması durumu, EL-SEN için süresiz grev nedenidir. Her türlü meşru yolla böyle bir uygulamanın yaşama geçmemesi için kararlı mücadelemizi ortaya koyacağız.

YA DUR YA DA GREV

Hiç kimse EL-SEN’den oldubittilere ve halkımızın ekonomik, sosyal, politik ve stratejik çıkarlarına aykırı olan bu girişime sessiz kalmamızı beklemesin. Halkımız ve tüm örgütleri bizlerle birlikte ve yanımızda omuz omuza mücadeleye davet ediyoruz.

Çok net olarak ilgilileri uyarıyoruz. Ya, yasa dışı bu girişime DUR deyin, ya da bu açıklamamızı GREV bildirimi olarak kabul edin.