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SON DAKİKAİsrail Başbakanlık'tan Mossad adına açıklama: İran'ın Kıbrıs'ta saldırı planlarını engelledik

KKTC, İsrail Başbakanlığı'nın suikast iddiasını reddetti

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İsrail'in, KKTC'deki Yahudilere yönelik suikast girişimini Mossad'ın önlediği iddiasına Lefkoşa yönetimi tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, böyle bir durumun yaşanmadığını söyledi.
KKTC, İsrail Başbakanlığı'nın suikast iddiasını reddetti

İsrail Başbakanlığı sosyal medya hesabından açıklama yaptı, İran’ın KKTC’de bulunan Yahudilere karşı suikast girişimini önlediklerini iddia etti. İsrail’in iddiası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tepki çekti.

TRT Haber’e açıklama yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğünü söyledi. Tatar, "KKTC devletinde böyle bir hadise olmamıştır. Tüm güvenlik birimlerimiz ilgili açıklamayı yakından izlemiştir’’ dedi.

"KKTC devleti kendi topraklarında terör eylemlerine asla müsaade etmez"

Tatar, KKTC’nin hem deniz hem kara hem de hava kapılarında gerekli önlemleri aldığını belirtti. "Olayları yakından izliyoruz. KKTC devleti kendi topraklarında terör eylemlerine asla müsaade etmez. Hassasiyetle süreci takipteyiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin ilgili tüm birimlerinin Türkiye ile yakın diyalog içerisinde olduğunu da vurguladı

Tatar, Güney Kıbrıs’ta iki tutuklamanın olduğunu, KKTC’de böyle bir hadisenin yaşanmadığını kaydetti.

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