  • BIST 109.095
  • Altın 377,302
  • Dolar 6,8265
  • Euro 7,6735
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

KKTC Nöbetçi Eczaneler (15 Haziran 2020)

» »
KKTC Nöbetçi Eczaneler (15 Haziran 2020)
KKTC Nöbetçi Eczaneler (15 Haziran 2020)

LEFKOŞA

FULDEN DONANGİL ECZANESİ

 Osman Paşa Caddesi / KÖŞKLÜÇİFTLİK Lefkoşa- MARDO CAFE Karşısı / Lefkoşa

 0392 228 25 72

EMEL ATAÇAĞ ECZ

 Atatürk Cad. Şakir Apt.7 Zemin Kat No:65 Gönyeli / Lefkoşa

 03922234604

BİRGÜN ECZANESİ

 Kemal Aksay Cad. No:36 Devpa Süpermarket Yolu - Lastikçi Yusuf Çocuk Karşısı Taşkınköy Lefkoşa / Lefkoşa

 03922252412

GAZİMAĞUSA

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

 THE EUROPEAN HOTEL (SEMA ) KARŞISI ADAŞ BEBE YANI GAZİMAGUSA / Gazimağusa

 03923660353

KUNTER GÜVEN ECZANESİ

 Karakız Sok.N0:2 Kunter Güven Hastanesi karşısı Mağusa / Gazimağusa

 03923661909

GİRNE

 

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

 Mustafa Çağatay Cad. N0:41/C Dr.Akçıçık Hast.yolu / Girne

 03928152150

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZ

 Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı Girne / Girne

 0392 822 38 85

GÜZELYURT

GÜLSEN ECZANESİ

 Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt / Güzelyurt

 03927141190

LEFKE

NANE LİMON ECZANESİ

 ECEVİT CAD. YEŞİLYURT LEFKE / Lefke

 03927277470

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mağusa Kale Lıons Kulübü, Onkoloji Bölümüne Cihaz Bağışladı15 Haziran 2020 Pazartesi 09:26
  • HP’den UBP’ye ultimatom15 Haziran 2020 Pazartesi 08:44
  • Ataoğlu'ndan, "özel izin" konusunda sert çıkış:“Kamuoyuna yalan söyleyen bir bakan ile karşı karşıyayız”15 Haziran 2020 Pazartesi 08:26
  • Meclis’in gündeminde Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi bulunuyor15 Haziran 2020 Pazartesi 08:22
  • Atakan’dan UBP kanadına gönderme15 Haziran 2020 Pazartesi 08:16
  • Dışişleri Bakanlığı:VIP’i kullandırmadık, itfaiye kapısından girmişler15 Haziran 2020 Pazartesi 08:13
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!15 Haziran 2020 Pazartesi 08:00
  • Bakan Pilli:Toplam 38 test yapıldı, pozitif vaka yok14 Haziran 2020 Pazar 19:25
  • Müteahhitler Birliği: “Lapta’da uzun süreli kiralama ve işletme teklifi veren firma ile görüşüyoruz”14 Haziran 2020 Pazar 19:21
  • KKTC’nin Kovid 19 ile mücadelesi, İngiliz Basını’nda gündem oldu14 Haziran 2020 Pazar 18:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti