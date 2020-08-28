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SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1723 test yapıldı, 10 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

KKTC'de bugün 1723 test 10 yeni vaka

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1723 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
KKTC'de bugün 1723 test 10 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1723 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, diğer 4 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduklarını açıkladı. 

28   Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1723   

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-7  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 116.383     

Toplam Vaka Sayısı- 311    

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 211

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 96

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 18 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 78   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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