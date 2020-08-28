KKTC'de bugün 1723 test 10 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1723 olduğunu, 10 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, diğer 4 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduklarını açıkladı.

28 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1723

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-7

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 116.383

Toplam Vaka Sayısı- 311

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 211

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 96

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 18

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 78

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok