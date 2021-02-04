KKTC'de Camilerden "Sokağa Çıkmayın" anonsu yapıldı.

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Akşam ezanına müteakip KKTC'deki camilerden halka "Sokağa çıkmayın" çağrısı yapıldı.

Camilerden yapılan "Sokağa Çıkmayın" Türkçe yapılan çağrının ardından İngilizce olarak da yapıldı.

KKTC'de dün en yüksek Coronavirus vaka sayısına ulaşılmıştı.

KKTC'de ayrıca Bakanlar Kurulu kararı ile 10 Şubat tarihine kadar sokağa çıkma yasağı da uygulanıyor.