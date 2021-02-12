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KKTC'de de görev yapmıştı! Rütbesini FETÖ Elebaşının Taktığı Generalin Apoletleri Söküldü

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 Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada gözaltına alınıp itirafçı olduktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan tuğgeneral Serdar Atasoy'un rütbesi söküldü.
KKTC'de de görev yapmıştı! Rütbesini FETÖ Elebaşının Taktığı Generalin Apoletleri Söküldü

 Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada gözaltına alınıp itirafçı olduktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan tuğgeneral Serdar Atasoy'un rütbesi söküldü.

Alınan bilgiye göre, piyade kurmay albay rütbesindeyken 30 Ağustos 2020 Yüksek Askerî Şura kararıyla tuğgeneralliğe terfi ettirilen Serdar Atasoy, ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına atandı.

Millî İstihbarat Teşkilâtı ve emniyet birimlerinin çalışması sonucunda FETÖ ile irtibatı tespit edilen Atasoy, bu göreve başlamadan kısa süre önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığı, daha sonra da 4. Kolordu Komutanlığı emrine verildi, ardından emekliye ayrıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla, 27 Ocak'ta gözaltına alınan Atasoy, "etkin pişmanlık"tan yararlanarak FETÖ içinde "Servet" kod adını kullandığını, kurmaylık sınav sorularının örgüt tarafından kendisine verildiğini ve teğmen rütbesini örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in taktığını itiraf etti.

 Adli soruşturmanın başlamasının ardından Atasoy hakkında yürütülen idari soruşturma kapsamında, Milli Savunma Bakanının onayı ile rütbesi sökülerek, er statüsüne düşürüldü ve askeri kimlik kartı geri alındı.

MAHREM İMAMLARLA ANKESÖRLÜ TELEFONDAN İRTİBAT KURDUĞUNU İTİRAF ETMİŞTİ

Savcılıktaki ifadesinde mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan iletişime geçip örgütsel toplantılar yaptıklarını anlatan Atasoy, çok sayıda operasyonel hat kullandığını da itiraf etmişti.

Atasoy, 2006-2014 yılları arasında görev yaptığı Kars, İstanbul ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde örgütün 4 farklı mahrem imamıyla ankesörlü telefonla irtibat sağladığını ayrıca mahrem imamların kullandığı "patates hat" olarak bilinen operasyonel telefonlarla görüştüklerini belirtmişti.

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