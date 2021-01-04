KKTC’de geçerli ikamet izni ile bulunan kişiler, Pandemiden dolayı 28 Şubat tarihine kadar ön izinden muaf tutulacak

Öğrenci muhaceret izni olup okuldan mezun olan ve/veya okulla ilişkisini kesen ve kestikten sonraki 60 günlük yasal vize süresi bitmemiş olan kişiler,

Öğrenci muhaceret izni olup okuldan mezun olan ve/veya okulla ilişkisini kesen ve kestikten sonraki 60 günlük yasal vize süresi bitmemiş olan kişiler,

Öğrenci muhaceret izni olup okuldan mezun olan ve/veya okulla ilişkisini kesen ve kestikten sonraki 60 günlük yasal vize süresi bitmemiş olan kişiler,

Öğrenci muhaceret izni olup okuldan mezun olan ve/veya okulla ilişkisini kesen ve kestikten sonraki 60 günlük yasal vize süresi bitmemiş olan kişiler,