  • BIST 1.495
  • Altın 462,024
  • Dolar 7,3913
  • Euro 9,0937
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

KKTC’de geçerli ikamet izni ile bulunan kişiler, Pandemiden dolayı 28 Şubat tarihine kadar ön izinden muaf tutulacak

» »
Pandemiden dolayı, Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü’nde yapılan değişiklik kapsamında; KKTC’de geçerli ikamet izni veya geçerli yasal vize süresi  ile bulunan  kişiler,  28 Şubat  tarihine kadar ön izinden muaf tutulacak
KKTC’de geçerli ikamet izni ile bulunan kişiler, Pandemiden dolayı 28 Şubat tarihine kadar ön izinden muaf tutulacak

Pandemiden dolayı, Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü’nde yapılan değişiklik kapsamında; KKTC’de geçerli ikamet izni veya geçerli yasal vize süresi  ile bulunan  kişiler,  28 Şubat  tarihine kadar ön izinden muaf tutulacak.

 

Covid 19  salgınından  dolayı vaka sayılarının  artması nedeniyle , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınan önlemler  çerçevesinde,   KKTC’ye giriş yapıp  ülke içinde bulunan  ve yurtdışına  çıkış yapamayan   çalışanlar için Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü’nde  değişiklik yapılmıştır.

 Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü’nün 30. Maddesinin  21. Fıkrasında yapılan değişiklik kapsamında:

  •  KKTC’de ikamat izni  ile kalan ancak  Esas Tüzüğün 30.maddesinin 1., 2. ve 5. fıkraları kapsamı dışında olan kişilerin,
  • Son işyerinde  6 aydan az çalışmış olup , çalışma izni iptal edilen  ve iptal tarihinden sonraki  40 günlük  yasal vize süresi  bitmemiş olan kişiler,
  •  Öğrenci muhaceret izni olup okuldan mezun olan ve/veya okulla ilişkisini kesen  ve kestikten sonraki  60 günlük  yasal vize süresi  bitmemiş olan kişiler,
  • 2020 Yabancılar VE Muhaceret Emirnamesi’nin yürürlüğe girdiği  tarihten önce, ilgili emirname kapsamında olup  Bakanlığa  dilekçe vererek  KKTC kimlik kartı ile giriş  yapmış ve  yasal vize süresi  bitmemiş olan kişiler,
  • KKTC’ye pasaport  ile giriş yapmış ve yasal süresi bitmemiş olan kişilerin

Çalışma Dairesi’ne müracaat ettiği tarih,  Bakanlığımız tarafından işe başlama tarihi kabul edilerek,   28 Şubat 2021 tarihine kadar  işlemleri  ön izinden muaf tutularak yapılabilecektir.

Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur.

           

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cihangir Ve Gökhan’da Elektrik Kesintisi…04 Ocak 2021 Pazartesi 16:43
  • Çamlıbel’ın Bazı Bölgelerınde Yarın Elektrık Kesıntısı Olacak04 Ocak 2021 Pazartesi 16:40
  • Ev karantinasında kalanlar polis tarafından denetlenmeye devam ediliyor04 Ocak 2021 Pazartesi 16:32
  • OCAK ayı geldi... Bu kez de Les Ambassadeurs şirketler grubu kapılarını kapattı!04 Ocak 2021 Pazartesi 16:22
  • Mecliste Güncel Konuşmalar Yapılıyor04 Ocak 2021 Pazartesi 16:20
  • Komite Değişikliği İstemi Meclis'te Tartışma Yarattı04 Ocak 2021 Pazartesi 16:16
  • Özyiğit: “Piyasa Zamlarla Mı Ucuzlayacak?”04 Ocak 2021 Pazartesi 16:15
  • Kıbrıslı Türk Profesör Özgür Deren’den Gururlandıran Başarı04 Ocak 2021 Pazartesi 16:13
  • Özyiğit: “Sizin Eşitlik ve Adalet Anlayışınız Bu Mu? ”04 Ocak 2021 Pazartesi 15:49
  • Pilli:''KKTC vatandaşlarının casinoya gidebileceğini düşünmedik''04 Ocak 2021 Pazartesi 15:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti