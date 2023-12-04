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KKTC'de İkamet İzinsizliği Operasyonu: Denetimler Sonucu Tespit Edilen 3 Kişi Tutuklandı

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KKTC’de İkamet İzinsizliği Operasyonu: Denetimler Sonucu 3 Kişi Tutuklandı, Soruşturma Devam Ediyor
KKTC'de İkamet İzinsizliği Operasyonu: Denetimler Sonucu Tespit Edilen 3 Kişi Tutuklandı

KKTC’de İkamet İzinsizliği Operasyonu: Ülke Genelindeki Polis Denetiminde Tespit Edilen 3 Kişi Tutuklandı, Hukuki Süreç Başlatıldı

3 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen ülke genelindeki polis denetimlerinde, yasal bir statüye sahip olmayan ancak ikamet izinsiz olarak ülkede kalmakta olan toplam 3 kişi tespit edildi. Hemen harekete geçen polis ekipleri, söz konusu kişileri tutuklayarak aleyhlerinde yasal işlem başlattı. Şu an devam eden soruşturma kapsamında, ikamet izinsiz kalmanın ardındaki nedenler de inceleniyor. Kamuoyu, yaşanan bu operasyonun detaylarını yakından takip etmeye devam ediyor.

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