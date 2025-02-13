  • BIST 9902.13
  • Altın 3387.355
  • Dolar 36.0982
  • Euro 37.6171
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKATrump: 'Gazze'yi satın almakta kararlıyım'

KKTC’de İkamet İzni Olmadan Kalan Bir Kişi Tutuklandı

» »
Polis ekiplerinin denetimlerinde, ülkede ikamet izni olmadan kaldığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.
KKTC’de İkamet İzni Olmadan Kalan Bir Kişi Tutuklandı

KKTC genelinde 12 Şubat 2025 tarihinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ikamet izni olmadan ülkede bulunduğu belirlenen bir kişi tutuklandı.

Polis ekipleri, ülke genelinde yaptığı kontroller ve denetimler sonucunda yasal statüsü bulunmayan bir kişinin ikamet izinsiz olarak kaldığını tespit etti. Şahıs gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da mide bulandıran olay: Alkollü kadına...13 Şubat 2025 Perşembe 13:53
  • Polis ekiplerinden Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda sıkı denetim!13 Şubat 2025 Perşembe 13:34
  • Atalay, hükümet sorununu anlattı...13 Şubat 2025 Perşembe 13:27
  • Su ürünleri dönemsel av yasakları konusunda bilgilendirme yapıldı13 Şubat 2025 Perşembe 13:13
  • Başbakan Üstel’den Berat Kandili mesajı13 Şubat 2025 Perşembe 13:04
  • Cypfruvex Valensiya için müracaat kabulüne yarın başlıyor13 Şubat 2025 Perşembe 11:37
  • Kıbrıslı Türklerin Güneydeki casinolara ilgisi artıyor13 Şubat 2025 Perşembe 11:13
  • Zümrütköy’de üç saatlik elektrik kesintisi13 Şubat 2025 Perşembe 10:44
  • Berat Kandili bugün idrak edilecek13 Şubat 2025 Perşembe 10:23
  • Simon Aykut’un tutukluluk halinin devam edip etmeyeceği bugün açıklanacak13 Şubat 2025 Perşembe 09:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti