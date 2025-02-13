KKTC’de İkamet İzni Olmadan Kalan Bir Kişi Tutuklandı

KKTC genelinde 12 Şubat 2025 tarihinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ikamet izni olmadan ülkede bulunduğu belirlenen bir kişi tutuklandı.
Polis ekipleri, ülke genelinde yaptığı kontroller ve denetimler sonucunda yasal statüsü bulunmayan bir kişinin ikamet izinsiz olarak kaldığını tespit etti. Şahıs gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.