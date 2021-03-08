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KKTC'de Maliye Bakanlığı'nın elektrikleri borcundan dolayı kesik!

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Erhan Arıklı'nın BRT ekranlarında "bazı büyük kurumların elektriğini kestik" açıklamıştı...
KKTC'de Maliye Bakanlığı'nın elektrikleri borcundan dolayı kesik!

KKTC'de Maliye Bakanlığı'nın elektrikleri borcundan dolayı kesik!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı bugün katıldığı BRT'de Pembe Paşaoğluları'nın programında   "bazı büyük kurumların elektriğini kestik" açıklamasını yaptı.

DETAY ÖZEL HABER

KKTC'de Maliye Bakanlığı'nın elektrikleri  Cuma gününden bu yana kesik. KIB-TEK'e borcu nedeni ile Maliye Bakanlığı'nın elektriklerinin gün önce kesildiği öğrenildi. 

KKTC Maliye Bakanlığı'nın elektriği, borçlarını ödemediği nedeniyle EL-SEN tarafından  Ağustos 2019’da kesilmişti. gün önce yapılan kesintinin ise KIB-TEK'in tüm alacaklılarına uygulanan kesinti olduğu da öğrenildi.

Maliye Bakanlığı'nda elektriklerin kesik olmasından dolayı jenaratörler çalışıyor.

 

BAŞTA BÜYÜK ŞİRKETLERİN VE DEVLET KURUMLARININ ELEKTRİĞİ KESİLMEYE BAŞLANDI”

  “Kıb-Tek’te şuan gereken tedbirleri almazsak 3 ay sonra şarterleri indirecek. Bugün Kıb-Tek’in takriben 180 Milyon TL ödemesi gereken acil borcu var.Ve kasasında 20-22 Milyon TL parası var. Bankalarda  bütün overdraflarını dahi sıfırlamış. Şuanda borçları tahsis etmek için bugünden itibaren elektrikleri kesmeye başladılar. Devletin kurumlarının dahi elektriklerini kesecekler. Çünkü devletten 120 Milyon TL alacakları var. Devletten bunu tahsis edemediği için Kıb-Tek gidiyor bankadan yüksek faizle borçlanıyor. O faizi de dönüyor maliyet olarak elektriğin üzerine vatandaştan alıyor. Onun için herkesten acil bir şekilde tahsilat yapmalıdır. Onun için hiç kimse kusura bakmasın elektrikleri kesecekse de kesecek. Başta büyük şirketlerin ve devlet kurumlarının elektriğini kesecekler”…. 

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