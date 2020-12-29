KKTC'de okuyan öğrenciler için 2021 KYK Burs ve Kredi miktarı ne kadar oldu?

Kredi Ve Yurtlar Kurumu Türkiye'de 2021 yılında verilecek burs ve kredi miktarını açıkladı.
Detay Özel-Mehmet Can
Türkiye Cumhuriyeti'nden okuyan öğrenciler için KYK Burs ve Kredilerinin 550 Türk Lirası'ndan 650 Türk Lirası'na çıktığı TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı.
Bu açıklamadan sonra KKTC'de verilecek burs ve kredi miktarı merak konusu oldu.
KKTC'de öğrenim gören öğrenciler için 2021 burs ve kredi miktarı 664 TL'den 785 TL'ye yükseldi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde okuyup KYK dan burs veya kredi alan öğrenciler 2021 Ocak ayında 785 TL Ödeme alacak.
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