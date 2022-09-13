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KKTC'de Türban okullarda yeniden tartışma konusu... Okula türban ile gitmek istedi...

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Mağusa'da 14 yaşında kız çocuğunun okula türban ile gitmesi konusunda aile ile okul arasında büyük tartışma çıktı. Devreye UBP Milletvekili Sunat Atun'un girdiği öne sürüldü.
KKTC'de Türban okullarda yeniden tartışma konusu... Okula türban ile gitmek istedi...

Mağusa'da 14 yaşında kız çocuğunun okula türban ile gitmesi konusunda aile ile okul arasında büyük tartışma çıktı. Devreye UBP Milletvekili Sunat Atun'un girdiği öne sürüldü.

Okul yönetiminin konuyu KKTC Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirdiği ve cevap beklediği öğrenildi.

 

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Partisi baraj altında kalan eski TDP'li Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit döneminde de benzer tartışmalar olmuş ve Özyiğit döneminde  türbanlı fotoğrafları ile  öğrencilerin diplomalarına onay verilmişti.

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