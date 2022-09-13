KKTC'de Türban okullarda yeniden tartışma konusu... Okula türban ile gitmek istedi...

Mağusa'da 14 yaşında kız çocuğunun okula türban ile gitmesi konusunda aile ile okul arasında büyük tartışma çıktı. Devreye UBP Milletvekili Sunat Atun'un girdiği öne sürüldü.
Okul yönetiminin konuyu KKTC Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirdiği ve cevap beklediği öğrenildi.
DAHA ÖNCE TÜRBANLI ÖĞRENCİLERİN DİPLOMASI İMZALANMIŞTI
Partisi baraj altında kalan eski TDP'li Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit döneminde de benzer tartışmalar olmuş ve Özyiğit döneminde türbanlı fotoğrafları ile öğrencilerin diplomalarına onay verilmişti.
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