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KKTC'de yakalanan FETÖ'nün firari 'mahrem imamı' Türkiye'ye götürüldü

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KKTC'de yakalanan FETÖ'nün firari 'mahrem imamı' Türkiye'ye götürüldü
KKTC'de yakalanan FETÖ'nün firari 'mahrem imamı' Türkiye'ye götürüldü

KKTC ile ortak operasyonda sözde yönetici firari FETÖ'cü Ahmet Yiğit yakalanarak Türkiye'ye götürüldü.

TC Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Büyükelçiliği, MİT, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonda FETÖ üyesi Ahmet Yiğit KKTC’de yakalandı.

Hakkında Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olma suçundan verilmiş arama kararı olduğu belirlenen şüphelinin, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmaları kapsamında da firari olduğu bildirildi.

Öte yandan, Ahmet Yiğit'in emniyetteki gizli yapılanma içerisinde sözde yönetici olduğu, Hatay'da görev yapan örgüt üyesi polis memurlarından sorumlu FETÖ sorumlusu olduğu, ByLock kullandığı ve pasaportunda şerh kaydının olduğu tespit edildi.

KKTC Girne Limanı'ndan hareket eden yolcu gemisiyle Mersin Taşucu Limanı'na getirilen Yiğit, Silifke Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince gözaltına alındı.

AA

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