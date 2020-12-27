KKTC'de yeni bir CASİNO izni daha verildi

25 Aralık tarihinde yayınlanan Resmi Gazeteye göre KKTC'de yeni bir CASİNO izni daha verildi.

DETAY ÖZEL- BARIŞCAN ŞEKERCİ

E.S.(K-I)23-2020 numaralı kararla ÇAM TOUR LEISURE AND DEVELOPMENT CO. LTD.'e şans oyunu salonu izni ve salon ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

KKTC'de yeni verilen Casino izni ile birlikte 35 casino izinli olarak faaliyet gösteriyor.

KARAR SAYISI: E.S.(K-I)23-2020 ÇAM TOUR LEISURE AND DEVELOPMENT CO. L TD.'YE ŞANS OYUNU SALONU İZNİ VE SALON RUHSAT! VERİLMESİ

(Önerge No: 1395/2020) (M.B.)

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 31/2009 sayılı Şans Oyunları Yasası'nın 6'ncı, 7'nci ve 8'inci maddelerinin şartlarını yerine getirerek Maliye Bakanlığına bağlı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesine müracatta bulunan, Çam Tour Leisure and Development Co. Ltd.'ye, Koçan Numarası: Yeni 8784, Pafta/Harita: S30.C.02.D.3.B, Parsel Numarası: 16, Blok: 334 üzerine inşa ettiği Concorde Tower adlı tesisi için Şans Oyunu Salonu İzni ve söz konusu Otel'de geçerli olmak üzere işbu karar tarihi itibari ile 3 (üç) yıllık Şans Oyunu Salonu Ruhsatı verilmesine karar verdi.