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KKTC’nin deprem konusunda uzman tüm bileşenleri Yakın Doğu Üniversitesi’nde buluşacak

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KKTC’nin deprem konusunda uzman tüm bileşenleri 8 Mart’ta Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenecek panelde buluşacak
KKTC’nin deprem konusunda uzman tüm bileşenleri Yakın Doğu Üniversitesi’nde buluşacak

KKTC’nin deprem konusunda uzman tüm bileşenleri 8 Mart’ta Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenecek panelde buluşacak

8 Mart’ta Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenecek olan “Kıbrıs’ın Deprem Gerçeği ve Yapılması Gerekenler” panelinde akademisyenler, oda başkanları ve deprem uzmanları KKTC’nin depremle mücadelesinde yol haritası oluşturacak. Basına ve halka açık olarak gerçekleştirilecek olan panel, Yakın Doğu Üniversitesi’nin resmi YouTube hesabından da canlı olarak yayınlanacak.

Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi’nin ev sahipliğinde Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu’nda gerçekleştirilecek olan panelde, Kıbrıs’ın deprem gerçeği masaya yatırılarak, yapılması gerekenler konusunda yol haritası oluşturulacak. 8 Mart’ta gerçekleştirilecek panelin açılış konuşmalarını Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu ve Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş yapacak. Açılış konuşmalarının ardından iki oturumda tamamlanacak panel, bütün gün devam edecek.

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KKTC’nin bütün deprem uzmanları bu panelde buluşacak!

Oturum başkanlığını Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un yapacağı panelin ilk oturumunda Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Salih Saner “Kıbrıs Yöresi Deprem Kuşakları”, Yer Bilimleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili “Kıbrıs ve Deprem”, Lefke Avrupa Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. İsmail Safkan “Kıbrıs’taki Binaların Deprem Tehlikesi”, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Behçet Öznacar “KKTC’nin Afet Yönetimi”, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Hareket Eğitim Şube Müdürü Yusuf Eker “KKTC Afet Müdahale Planı Işığında Deprem Değerlendirilmesi” ve KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu ise “Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Afetle Mücadele Operasyon Prosedürleri” konularını ele alacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Saner başkanlığında gerçekleştirilecek ikinci oturumda ise KKTC Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi Başkanı da olan Yakın Doğu Üniversitesi Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar “Kıbrıs Depremleri ve Zeminleri”, İnşaat Mühendisleri Odası Genel Sekreteri ve ODTÜ KKK  Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Ekinci “Kuzey Kıbrıs Zeminleri ve Deprem Etkisi Altında Davranışları”, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden “Dr. Hilmi Dindar Kuzey Kıbrıs İçin Deprem-Zemin Etkileşiminin Jeofizik Yerinde Ölçümlerle Değerlendirilmesi”, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Rifat Reşatoğlu “Betonarme Yapılarda Gözlenen Kusurlar, Hasar Türleri ve Nedenleri”, ODTÜ’den Prof. Dr. Zehra Çağnan “Kuzey Doğu Akdeniz Deprem Tehlikesinin Güncel Olasılıksal Deprem Tehlikesi Çalışmaları”, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Hüdaverdi Tozan “Mevcut Binaların Deprem Performansının Belirlenmesi, Güçlendirme Kararları ve Yöntemleri” ve Yakın Doğu Üniversitesi’nden Dr. Mahdi Azizi ise “Yapılarda Titreşim Kontrol Sistemlerinin Kullanılması” konularını ele alacak.

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Basına ve halka açık olarak gerçekleştirilecek olan panel, Yakın Doğu Üniversitesi’nin resmi YouTube hesabından da canlı olarak yayınlanacak. 

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