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"KKTC'ye Türkiye'deki gibi Başkanlık Sistemi getirilmesi düşünülüyor. "

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KKTC'ye Türkiye'deki gibi Başkanlık Sistemi ya da Güçlendirilmiş Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin getirilmesi düşünülüyor.
"KKTC'ye Türkiye'deki gibi Başkanlık Sistemi getirilmesi düşünülüyor. "

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ile ilgili "Artık iki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu kalmamıştır" açıklamasının ardından Türkiye ve KKTC'nin birlikte yürütecekleri yol haritası netleşti.

Sabah Gazetesi’nden Eda Işık’ın haberine göre; öncelikli olarak KKTC'de ekonomik kalkınma hamlesi başlatılacak. KKTC'ye 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği protokolü kapsamında 2.5 milyar TL'lik kaynak aktarılacak. Yapısal reformlar, ulaştırma, enerji ve altyapı ihtiyaçları konusunda adımlar atılacak. Yine KKTC'de tarımsal üretimin artırılmasına ağırlık verilecek.

MARAŞ AÇILACAK
Geçtiğimiz aylarda açılan Maraş bölgesi yeniden inşa edilerek turizme açılacak. KKTC'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin dünya çapında tanıtılması ve turizm potansiyelinin artırılması için tanıtım faaliyetlerini desteklenecek. Kovid-19 salgın koşullarının etkilerini azaltmak için çalışmalar yapılacak. KKTC'nin ulaşım altyapısını güçlendirmek için Karayolu Master Planı'nın 2021-2030 yılları yeniden revize edildi. Bu kapsamda ulaşım ağı yenilenecek, KKTC'nin her yerine duble yollar yapılacak. 322 kilometrelik köy yolunun yapım, bakım ve onarımı yapılacak. Türkiye'nin desteğiyle KKTC'de bugüne kadar 181 kilometresi bölünmüş yol olmak üzere toplam 602 km yol yapıldı. Enerji arz güvenliğinin sağlanması ve elektrik arzının, kesintisiz ve uygun maliyetli bir şekilde KKTC'ye sunulması için çalışılacak. Bu kapsamda en kısa sürede KKTC'ye iki mobil elektrik santrali kurulacak. Mevcut elektrik üretim tesislerinin bakım ve onarımları yapılacak.

SİSTEM DEĞİŞECEK
En önemli değişiklik ise yönetim sisteminde olacak. KKTC'ye Türkiye'deki gibi Başkanlık Sistemi ya da Güçlendirilmiş Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin getirilmesi düşünülüyor. Bunlar bir bir hayata geçirilirken, KKTC'nin tanınması için diğer yandan yoğun bir diplomasi trafiği yürütülecek.

DÖRT ANLAŞMA İMZALANDI
DÖRT önemli anlaşma imzalanarak yeni döneme ilişkin ilk adım atılmış oldu. Türkiye ile KKTC arasında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile KKTC Başbakanlığı arasında E- Devlet Mutabakat Zaptı; Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında Karayolu Master Planı 2021- 2022 Uygulama Protokolü; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin KKTC'de Eğitim ve Araştırma Yerleşkesi Kurmasıyla İlgili Çerçeve Anlaşması ile Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Arasında İşbirliği Anlaşması imzalandı.

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