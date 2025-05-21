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Kokain satıcısı mahkemede...

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Boğazköy Girne'de gerçekleştirilen “Zehir Kalkanı” operasyonunda tutuklanan zanlı M.S.K yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Kokain satıcısı mahkemede...

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Tozi olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlının 17 Mayıs 2025 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Cürümleri Önleme Şube ekipleri tarafından yapılan Zehir Kalkanı isimli operasyonda; Boğazköy Girne'de bulunan Süpermarketin park yeri içerisinde şüpheli görünen zanlının kullanımında bulunan MM 848 plakalı araçta yapılan aramada aracın bagaj kısmında şeffaf renk naylon poşet içerisinde satışa hazır vaziyette iki adet dıştan streç nayloną sarılı yaklaşık 56 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde yine aynı yerde üzerinde Lemon Cherry yazılı renkli ambalaj paketi içerisinde yaklaşık 10 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yine aynı yerde satışa hazır vaziyette vakumlu şeffaf naylon içerisinde 11 adet dıştan streç naylona içten şeffaf naylon poşet içerisinde yaklaşık 308 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yine aynı yerde üzerinde Sunset Runty yazılı renkli ambalaj paketi içerisinde yaklaşık 10 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis zanlının suçüstü tutuklandığını ve ayni gün zanlının Gönyeli adresinde mahkeme emri ile 17.30-17.50 saatleri arasında yapılan aramada herhangi kanunsuz bir şey tespit edilemediğini söyledi.

Polis memuru Haluk Ceylan, zanlının şubeye celp edilmesi üzerine suçunu kabul eder nitelikte bir gönüllü ifade verdiğini ve ardından doktor kontrolünden geçirildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ancak henüz sonucun çıkmadığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının soruşturma kapsamında 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının soruşturma maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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