  • BIST 112.201
  • Altın 381,067
  • Dolar 6,8515
  • Euro 7,6961
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAHP Genel Başkanı Yenal Senin, İkinci Ekonomik Tedbir Paketi’ne ilişkin detayları açıkladI

Kolej Giriş Sınavlarının 2. basamağı 20 Haziran'da

» »
Kolej Giriş Sınavlarının 2. basamağı 20 Haziran'da
Kolej Giriş Sınavlarının 2. basamağı 20 Haziran'da

2019-2020 Öğretim Yılı Kolej Giriş Sınavlarının 2. Basamağı (KGS-2), 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Maarif Koleji, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Anafartalar Lisesi, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi olmak üzere 10 sınav merkezinde, iki oturumda gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu 09.00 – 10.30, ikinci oturumun ise 11.00 - 12.30 saatleri arasında yapılacak.

Covid-19 pandemi tedbirleri çerçevesinde yapılan düzenleme ile öğrenciler okullarda 250 kişiyi aşmayacak şekilde, 12’şer kişilik sınıflarda sınava alınacak.

Sınava, kayıt işlemlerini tamamlamış toplam 1878 öğrencinin katılması bekleniyor.

Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları  Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın resmi web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlanacak. Cevap kağıtlarının optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından ise sınav sonuçlarının da aynı gün akşam saatlerinde açıklanması öngörülüyor.

Öğrenciler; iki basamaktan elde ettikleri puanların (%50 KGS-1 + %50 KGS-2) hesaplanması sonucunda elde ettikleri Kolej Giriş Puanına göre oluşturulacak sıralama listeleri ile kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2020-2021 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edebilecekler.

Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, Bekirpaşa Lisesi Kolej Sınıfına 50, Lefke Gazi Lisesi Kolej Sınıfına 25 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 620 öğrenci 2020-2021 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı elde etmiş olacak.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sessiz Çığlık Mektup Yarışmasının Ödül Töreni Yapıldı18 Haziran 2020 Perşembe 10:07
  • Birleşik Eylem Komitesi’nden “Hükümet Yüzünü Bize Dön” Eylemi18 Haziran 2020 Perşembe 10:04
  • Türk-Sen’den ‘zam’ tepkisi: “Hükümet zam şampiyonu oldu”18 Haziran 2020 Perşembe 10:02
  • Koçkar, KKTC halkından özür diledi: Belediye ihalesinden çekildi18 Haziran 2020 Perşembe 09:59
  • GAÜ Yetkilileri Yarın Camolot Beach Club’ta Basın Toplantısı Düzenliyor18 Haziran 2020 Perşembe 09:57
  • İskele'nin acı günü, Derviş Şentan vefat etti...18 Haziran 2020 Perşembe 09:38
  • Tartışma yaratan o şirket ihaleden çekildiğini duyurdu. KKTC halkından özür diledi18 Haziran 2020 Perşembe 09:23
  • Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçiminin öne çekilmesini önerecek18 Haziran 2020 Perşembe 09:14
  • Denktaş: “Babam gitti, Talat geldi ben yine başkanlık sistemi dedim”18 Haziran 2020 Perşembe 08:50
  • Eczacılar eylem yapacak18 Haziran 2020 Perşembe 08:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti