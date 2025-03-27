  • BIST 9616.32
  • Altın 3735.523
  • Dolar 38.0068
  • Euro 41.1539
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYerbilim Mühendisleri Odası: " Taşıma su ile değirmen dönmüyor !!!"

KONDA’dan İmamoğlu anketi: Her 4 kişiden 3’ü eylemleri meşru görüyor

»
KONDA’nın son anketine göre, Türkiye genelinde toplumun yüzde 73’ü, İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası başlayan protestolara tamamen ya da şartlı destek veriyor. Eylemleri haksız bulanların oranı ise sadece yüzde 27.
KONDA’dan İmamoğlu anketi: Her 4 kişiden 3’ü eylemleri meşru görüyor

Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart 2025’te gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla büyüyen siyasi kriz, kamuoyunun geniş kesimlerinde karşılık buldu. KONDA Araştırma, 24–25 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği ve kamuoyunun İmamoğlu’nun tutuklanmasına ve sonrasında başlayan protestolara bakışını ölçtüğü araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

KONDA Barometresi aboneleriyle paylaşılan anket, dikkat çekici bulgular içeriyor.

Kamuoyunun eylemlere bakışı:

  • Yüzde 21: “Eylemler tamamen haklı.”
  • Yüzde 52: “Düzeni bozmadıkça eylemler haklıdır.”
  • Yüzde 27: “Eylemler haksızdır.”

Yani toplamda toplumun yüzde 73’ü, Saraçhane ve devamındaki protestoları meşru buluyor.

TUTUKLAMA KARARINA DA TEPKİ BÜYÜK

Aynı ankette İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin sorulan soruya verilen yanıtlarda da benzer bir tablo dikkat çekiyor:

  • Yüzde 65: “Tutuklama kararı yanlıştır.”
  • Yüzde 30: “Doğrudur.”
  • Yüzde 5: “Fikrim yok.”

İmamoğlu’nun tutuklanmasını yanlış bulanların oranı, eylemleri meşru görenlerle paralel seyrediyor.

TABAN FARK ETMİYOR: MUHALEFET KADAR İKTİDAR SEÇMENİ DE HUZURSUZ

KONDA’nın anketinde dikkat çeken bir diğer bulgu ise partilerüstü bir rahatsızlığın varlığı. Her ne kadar muhalefet seçmeni arasında eylemlere destek daha yüksek çıksa da, iktidar partisine yakın seçmenlerin bir kısmının da tutuklama sürecini “ağır ve haksız” bulduğu ifade ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alınmış, daha sonra “yolsuzluk” ve “terörle iltisak” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Bu gelişme başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde protestolara neden olmuş, Saraçhane’de on binlerin katıldığı mitinglerle toplumsal muhalefetin sembolüne dönüşmüştü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Şişli'de kent lokantaları 2 gündür kapalı26 Mart 2025 Çarşamba 11:57
  • Fidan'ın ABD ziyareti: Rubio, tutuklamalarla ilgili endişesini dile getirmiş26 Mart 2025 Çarşamba 10:30
  • Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı: Rezervlerde belli bir kayıp oldu26 Mart 2025 Çarşamba 10:28
  • Son dakika! Özel, Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret etti: Bu bayram Ankara'da bayramlaşmıyoruz, seçmene gidiyoruz25 Mart 2025 Salı 12:46
  • Son dakika! İmamoğlu: Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri kınıyorum25 Mart 2025 Salı 10:43
  • İmamoğlu protestoları devam ediyor: Saraçhane'de 'boykot' çağrısı damga vurdu25 Mart 2025 Salı 10:38
  • Erdoğan protestolarla ilgili konuştu: 'Hesabı sorulacak'25 Mart 2025 Salı 10:33
  • Dış basında İmamoğlu protestoları: 'Muhalefet için değil, demokrasi için eylem yapıyoruz'25 Mart 2025 Salı 10:32
  • Silivri'de ilk görüşme: Özgür Özel, İmamoğlu'nu ziyaret ediyor25 Mart 2025 Salı 09:57
  • Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a 'pamuk şeker' çıkışı: Polisimize baltayla saldıran sokak teröristlerine kucak açıyorsunuz, pamuk şeker ikramını dilinize doluyorsunuz!24 Mart 2025 Pazartesi 18:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti