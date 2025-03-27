KONDA’dan İmamoğlu anketi: Her 4 kişiden 3’ü eylemleri meşru görüyor

KONDA’nın son anketine göre, Türkiye genelinde toplumun yüzde 73’ü, İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası başlayan protestolara tamamen ya da şartlı destek veriyor. Eylemleri haksız bulanların oranı ise sadece yüzde 27.

Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart 2025’te gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla büyüyen siyasi kriz, kamuoyunun geniş kesimlerinde karşılık buldu. KONDA Araştırma, 24–25 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği ve kamuoyunun İmamoğlu’nun tutuklanmasına ve sonrasında başlayan protestolara bakışını ölçtüğü araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

KONDA Barometresi aboneleriyle paylaşılan anket, dikkat çekici bulgular içeriyor.

Kamuoyunun eylemlere bakışı:

Yüzde 21: “Eylemler tamamen haklı.”

Yüzde 52: “Düzeni bozmadıkça eylemler haklıdır.”

Yüzde 27: “Eylemler haksızdır.”

Yani toplamda toplumun yüzde 73’ü, Saraçhane ve devamındaki protestoları meşru buluyor.

TUTUKLAMA KARARINA DA TEPKİ BÜYÜK

Aynı ankette İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin sorulan soruya verilen yanıtlarda da benzer bir tablo dikkat çekiyor:

Yüzde 65: “Tutuklama kararı yanlıştır.”

Yüzde 30: “Doğrudur.”

Yüzde 5: “Fikrim yok.”

İmamoğlu’nun tutuklanmasını yanlış bulanların oranı, eylemleri meşru görenlerle paralel seyrediyor.

TABAN FARK ETMİYOR: MUHALEFET KADAR İKTİDAR SEÇMENİ DE HUZURSUZ

KONDA’nın anketinde dikkat çeken bir diğer bulgu ise partilerüstü bir rahatsızlığın varlığı. Her ne kadar muhalefet seçmeni arasında eylemlere destek daha yüksek çıksa da, iktidar partisine yakın seçmenlerin bir kısmının da tutuklama sürecini “ağır ve haksız” bulduğu ifade ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alınmış, daha sonra “yolsuzluk” ve “terörle iltisak” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Bu gelişme başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde protestolara neden olmuş, Saraçhane’de on binlerin katıldığı mitinglerle toplumsal muhalefetin sembolüne dönüşmüştü.