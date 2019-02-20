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Konsensus Araştırma: AKP çatırdıyor

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Konsesus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı’nın araştırmasına göre, İstanbul’da AKP üç puan önde ancak CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu yaklaşıyor.
Konsensus Araştırma: AKP çatırdıyor

İlk defa İstanbul esnafının muhalefetten yana olduğunu kaydeden Sarı, esnafın yüzde 41’i Yıldırım’a oy atacağını söylerken yüzde 44’ü ise İmamoğlu’nu destekleyeceğini belirtti.

Sarı, bu durumu da “çünkü acıyı en fazla çeken esnaf ve cezalandırmak istiyor” diye açıkladı.

‘Seçimi zora sokuyorlar ama hala öndeler’

Bu durumu düzeltmediği sürece AKP’nin seçimi zora soktuğunu öne süren Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama bütün bunları topladığımız zaman öndeler, iki buçuk üç puan AK Parti önde. Bugün ‘Türkiye’nin en büyük sorunu nedir‘ diye soruyorsunuz ‘işsizlik‘ diyor, ‘kim çözer‘ diyorsunuz? ‘AK Parti çözer’ diyorlar. Ekonomik kriz her seçimi etkilemiştir. İşte önümüzde 2009 krizi var 2008’de yaşananlar teğet geçti. O krizde AK Parti’nin oyları yüzde 38.6’ya kadar düştü.

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