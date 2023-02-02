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Konsoloslukların kapatılması üzerine dokuz ülkenin büyükelçileri T.C. Dışişleri’ne çağrıldı

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Konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında olduğu dokuz ülkenin büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
Konsoloslukların kapatılması üzerine dokuz ülkenin büyükelçileri T.C. Dışişleri’ne çağrıldı

İsveç’te 21 Ocak’ta aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Kuran yakmasına izin verilmesi Türkiye’de tepkilere yol açmıştı. Paludan, İsveç’ten sonra 27 Ocak’ta da Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Kuran yakarken, Danimarka’nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.

Bunun ardından Türkiye’de bir terör saldırı düzenlenebileceğine dair ABD’den uyarılar gelmiş, ABD’nin elindeki istihbaratı diğer ülkelere de aktarmasından sonra 27 Ocak’ta ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, İsveç ve İsviçre Türkiye’ye ilişkin seyahat uyarıları yayımlamıştı.

Aynı zamanda Hollanda, Almanya, Fransa ve İsviçre ‘terör riskini’ gerekçe göstererek İstanbul’daki temsilciliklerini geçici olarak kapattı.

AA’nın haberine göre Almanya, Hollanda, İngiltere ve İsviçre’nin de aralarında bulunduğu dokuz ülkenin büyükelçileri bu nedenle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

 

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