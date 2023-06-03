Konuşmaya Gelen Komşusunu Tüfekle Karnından Vurdu!

02.06.2023 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Lapta’da, M.Ö.A.(E-71) tasarrufunda bulundurduğu hava tüfeği ile, köpekleri kedilerine saldırdığı gerekçesiyle kendisi ile konuşmak için ikamethgahına gelen komşusu Colin Peter DORAN (E-57)’ın üzerine bir el ateş ederek karın kısmından yaralamıştır.

Colin Peter DORAN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup mahkeme emri ile ikametgahında yapılan aramada, toplam 520 adet hava tüfeği saçması bulunarak, olayda kullanılan hava tüfeği ile birlikte emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.