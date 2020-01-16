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Konya, kendi kripto para birimini çıkarmak istiyor

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"Kendi parasını basan ilk belediye olabilir miyiz bilmiyorum"
Konya, kendi kripto para birimini çıkarmak istiyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye başkanlarıyla katıldığı bir toplantıda Konya'nın kenti kripto birimini oluşturmak üzerine çalıştıklarını söyledi. Belediyelerin ve başkanların en önemli görevinin "para bulmak" olduğunu belirten Altay, şunları söyledi: "Kendi parasını basan ilk belediye olabilir miyiz bilmiyorum. Bu konuda iş birliğine hazırız" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ndeki belediye başkanları oturumunda, altı büyükşehir belediye başkanı çalışmalarını, projelerini ve hedeflerini anlattı.  Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay burada yaptığı konuşmada sosyal yardımların yapılabileceği, belediye iştirakindeki şirketlerin alım satımlarını gerçekleştirebilecekleri ve vergi tahsilatının yapılabileceği "şehir coin (kripto para)" uygulaması üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Altay, şunları söyledi: "Block chain üzerinde bir çalışma yürütüyoruz. Biz acaba bir 'şehir coin' üretebilir miyiz diye çalışıyoruz. Kendi parasını basan ilk belediye olabilir miyiz bilmiyorum. Bu konuda iş birliğine hazırız. Özellikle sosyal yardımlarımızı acaba bununla vererek bir ekosistem oluşturabilir miyiz? Ya da belediye iştirakindeki şirketlerin alım satımlarını bununla yapabilir miyiz diye çalışıyoruz. Belki ileride yasal düzenlemeyle belediyenin aldığı vergileri de eğer bu coinlerle alabilirsek kendi ekosistemimizi oluşturabiliriz."

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