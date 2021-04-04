Koop-Süt ve Okal Koop’ta görevden alma

Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana, KOOP-Süt Genel Müdürü’nü “Ek mesaileri yolluk adı altında yatırması ayrıca, çalışanların sosyal yatırımlarını yapmaması” gerekçesiyle görevden aldığını söyledi.

Güzelyurt’ta bulunan Okal Koop Ltd. Müdür ve yönetim kurulunu da görevden aldığını açıklayan Dana, “Limit üstü kredi verilerek banka zor duruma düşürüldü. Bankayı sevk ve idarede yetersiz kaldıkları için görevden aldım. Yapılan denetimde de hesaplarda oynama tespit edildi. Bu nedenle bir çalışanı da açığa aldım. Polise de bilgi verdim” dedi. Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN) Başkanı Mehmetali Güröz ise kurum müdürünün “garip bir suçlamayla” görevden alındığını iddia etti.

DANA: KOOP-SÜT, 300 BİN TL ZARARA UĞRATILDI

Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana, KOOP-Süt Müdürü’nü hem çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı borçlarını ödememesi, hem de çalışanların özlük hakkı gereği alması gereken ek mesai ücretlerini “yolluk” adı altında vermesinden dolayı görevden aldığını belirtti. Çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı borçlarının KOOP-Süt’e yaklaşık 300 bin TL’ye mal olduğunu ifade eden Dana, kurumun maddi olarak zarar görmesi üzerine olayı polise de aktardıklarını söyledi.

BANKA YÖNETİMİ GÖREVDEN ALINDI

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Okal Koop Ltd’in tüm yönetimini görevden aldığını kaydeden Dana, banka yönetiminin limit üstü kredi vererek bankayı zor durumda bıraktığını söyledi. Dana, yönetimin, bankayı sevk ve idarede yetersiz kaldığını belirtti. Dana ayrıca, söz konusu bankanın hesaplarında oynama yapıldığının tespit edildiğini ve bu sebeple A.E. isimli bir banka çalışanını açığa aldığını belirterek, konuyu polise bildirdiğini söyledi. Dana, ülke genelindeki tüm kooperatiflere ciddi bir denetim yapmaya başladıklarını belirtti.

GÜRÖZ: GARİP BİR SUÇLAMAYLA GÖREVDEN ALINDI

Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN) Başkanı Mehmetali Güröz, KOOP-Süt Yönetim Kurulu’nun kurum müdürünü “garip bir suçlamayla” görevden aldığını iddia etti. Güröz, KOOP-Süt çalışanlarının 2013 yılında sırf kurumu kurtarmak için kendi isteğiyle bazı özlük haklarından vazgeçtiğini belirterek, olayı şu şekilde anlattı: “Biz kurumun batmaması için maaşlarımızdan yüzde 40 kesinti yaptırdık, ek mesaimizi almadık, kimi zaman da 13. maaşlarımızı istemedik ve bir süre bu şekilde çalıştık… Daha sonra kurum düzlüğe çıkınca, normal süreden fazla çalışanlara ek mesai yerine harcırah ve yolluk ödenmesini sağladık. Müdürümüz de bu sebeple sırf çalışanların ek mesai ve sosyal sigortalarını yatırmadığı gerekçesiyle suçlanarak görevinden alındı. Ancak müdürün, 2023 yılına kadar sözleşmesi devam ettiğinden ve sözleşme akdine göre ortada yüz kızartıcı bir suç olmadan görevden alınma olduğu için kurumun, müdüre 800 bin TL tazminat ödemesi gerekiyor… Konunun yakın takipçisi olacağız, gerekirse grev, eylem her türlü desteği vereceğiz.”