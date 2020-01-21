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Koopbank kredi faiz oranlarını indirdi

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Koopbank kredi faiz oranlarını indirdi.İndirim oranları eski kredilere de yansıtılacak
Koopbank kredi faiz oranlarını indirdi

Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank), 3 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Türk lirası cinsinden kredi faiz oranlarını düşürdü.

Koopbank’ın  yazılı açıklamasında, KKTC Merkez Bankası'nın Türk lirası reeskont ıskonto ve avans işlemleri yıllık faiz oranlarında indirime gitmesinin ardından maliyetler yaşanan düşüşün müşterilere yansıtılacağı bildirildi. 

Bu kapsamda banka, 3 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kredi amacına ve müşteri grubuna bağlı olarak yıllık yüzde 13.00 - yüzde 19.50 bandında değişen Türk lirası cinsinden kredi faiz oranlarını; yine kredi amacına ve müşteri grubuna bağlı olarak yüzde 12.50 - yüzde 16.75 bandına indirdi.

Türk lirası cinsinden kredisi olan mevcut müşterilerin hesaplarının da 3 Şubat tarihinden itibaren faiz oranı indiriminden aynı şekilde yararlanacağı belirtilen açıklamada, faiz indiriminin yeni verilecek Türk lirası cinsinden krediler yanında mevcut Türk lirası cinsinden kredi müşterileri için de geçerli olduğu kaydedildi.

Açıklamada, son dönemde faiz oranlarında yaşanan olumlu gelişmeleri hızlı bir şekilde kredi faiz oranlarını güncelleyerek bankanın tüm müşterilerinin bu olumlu havadan anında faydalanmalarının sağlandığı ifade edildi. 

YENİ YATIRIM, İŞLETME VE KONUT KREDİLERİ

Koopbank, Türk lirası cinsinden kredi faiz oranlarını düşürmenin yanında işlerini geliştirmek isteyen veya yeni yatırım yapmak isteyen kuruluşlara ve iş insanlarına yönelik düşük faizli yabancı para cinsinden işletme ve yatırım kredi paketini de açıkladı.

Yeni yatırım ve işletme kredisi paketinde Euro ve Sterlin cinsinden taksitli kredilere uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 5’ten başlayacak. Konut alımına yönelik düşük faizli yabancı para kredilerin de sağlanacağı yeni dönemde, Sterlin ve Euro cinsinden aylık yüzde 0.38’den (yıllık yüzde 4.5) başlayan kredi faiz oranları uygulanacak.

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