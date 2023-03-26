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Köpeklerin kafalarını yana eğmesinin sırrı çözüldü...

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Kendisiyle konuşulurken kafasını yana eğen köpeklerin bu hareketi neden yapmış olduğu anlaşıldı. Bilim insanlarının yapmış olduğu araştırmalar köpeklerin bu hareketiyle ne hayata geçirmeye çalıştığını büyük oranda ortaya koyuyor.
Köpeklerin kafalarını yana eğmesinin sırrı çözüldü...

Köpeklerin başlarını sağa ya da sola eğerek yüzünüze baktıkları o masum ve sevimli ifadeyi bilirsiniz.

Bu bize "kafası karışmış" "neler olup bittiğini anlamayan" ya da "kendine acındıran" bir ifade gibi görünse de yakın zamanda yapılan bir araştırma, bu hareketin gerçekte köpeğin zekasına işaret ettiğini ortaya koyuyor.

ZEKİ KÖPEKLERİN, ANLAMA HAREKETİ

Macaristan'daki Eötvös Loránd Üniversitesi'nden araştırmacılar, köpeklerin "boynunu bükme" hareketinin sözcüklerin anlamlarını işleme ve bağlantı kurma yöntemi olduğunu keşfettiler.

Çalışmada 40 köpeğin sahipleri belirli bir oyuncağın adını söyleyerek getirmelerini istediğinde yaptığı davranışlar analiz edildi.

Evcil hayvanların 33'ü oyuncakların adlarını öğrenemedi, ancak yedisi öğrendi ve sahiplerinin bu adı söylediğini duyunca başlarını eğdi.

Bu "yetenekli köpeklerden" altısı, dünyadaki en zeki ırklardan biri olarak kabul edilen Border collie'lerdi.

Araştırmacılar yaptıkları açıklamada, "Sahipleri genellikle köpeklerin başlarını eğdiğini gözlemliyor ve biz hala bu davranışın işlevi ve hangi koşullar altında gerçekleştiği konusunda tam bir anlayışa sahip değiliz. Ancak bu çalışmayla, boyun bükme davranışının köpek için anlamlı ve göze çarpan işitsel uyaranların varlığıyla ne gibi bir ilişki içinde olabileceğini gösteren bu yöndeki ilk adımı atmış olduk." ifadelerine yer verdiler.

Araştırmanın yazarlarından Shany Dror, "İsimlendirilmiş bir oyuncağı geri getirmedeki başarı ile ismini duyunca sık sık baş eğme arasında bir ilişki var gibi görünüyor. Bu nedenle, baş eğme ile ilgili ve anlamlı uyaranları işleme arasında bir ilişki olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Başını yana eğme hareketi insanlarda da tipik olarak düşünme veya bir ses duyma sırasında görülüyor.

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