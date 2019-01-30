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Koreli: “Enosis’e giden mihenk taşı”

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TMT Mücahitler Derneği’nden Trodos’taki edon etkinliğe tepki…
Koreli: “Enosis’e giden mihenk taşı”

TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolları Başkanı Veli Adnan Koreli, AKEL gençlik örgütü EDON’un “Kurtuluş ve yeniden birleşmek için tek çözüm federasyon” sloganı ile Trodos Dağları’nda düzenlediği etkinlikte “Ön koşulsuz Guterres çerçevesi temelinde Crans Montana görüşmelerinde kalındığı yerden devam edilmesi ve sürecin referanduma götürülmesine” destek veren KKTC’den bazı siyasi partilerin gençlik örgütlerinin kullanıldığını görmenin üzüntü verici olduğunu bildirdi.

 

Koreli yaptığı yazılı açıklamada, “Oyun kurucuların figüranları olanların, birleşik ve federal Kıbrıs tek egemenlik ve tek vatandaşlık istemelerini dillendirmeleri ise Kıbrıs’taki büyük oyunun bir parçası olan Enosis’e giden yolun mihenk taşıdır” ifadelerini kullandı.

 

Gençlere büyük resimdeki, büyük oyunu görmeleri ve şehit kanı ile sulanmış ata topraklarına sahip çıkma çağrısından bulunan Koreli, “İçi boş başaklar, büyük resimdeki büyük oyunda bilgisi ve tecrübesi olmayanları hep yanıltırlar. Onların dik, gösterişli duruşlarına aldanmayın. En güzel danelerin onlardan çıkacağını sanmayın. Sıradan bir rüzgârda bile bu başaklar yıkıldığında içlerinin boş olduğunu görüp hayal kırıklığına uğrarsınız. O nedenledir ki, görünüşe aldanmayıp zaman zaman heveslendiğiniz o tarlalara yaklaşıp başakların dolu mu boş mu olduğunu görmeye çalışmalısınız. Bu sizlere çok şey öğretir” dedi.

 

Koreli, 50 yıllık çabalar ve edinilen acı tecrübeler sonucu, kalıcı ve yaşayabilir çözümün iki devletli çözüm olduğunu kaydederek, KKTC Devleti’nden ve garantör Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden vazgeçilmeyeceğinin açıkça bilinmesi gerektiğini vurguladı.

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