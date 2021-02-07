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Koronavirüs salgını ile birlikte kadınlar için üretilen pisuvarların satışı arttı

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Yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte kadınlar için umumi tuvaletleri kullanmak daha zor hale geldi. Buna karşın birkaç yıldır piyasada olan portatif kadın pisuvarlarının satışında ciddi artış gözleniyor.
Koronavirüs salgını ile birlikte kadınlar için üretilen pisuvarların satışı arttı

Yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte kadınlar için umumi tuvaletleri kullanmak daha zor hale geldi. Buna karşın birkaç yıldır piyasada olan portatif kadın pisuvarlarının satışında ciddi artış gözleniyor.

Kadınların ayakta idrar yapmalarını sağlayan Shewee'nin aparatlarında salgın döneminde yüzde 700 artış oldu. Sektördeki The Pee Pocket ve The Tinkle Belle gibi diğer şirketler de talepte önemli bir artış yaşandığını açıkladı.

Pandemi ile birlikte hijyen konusunda daha titiz davranmaya çalışan kadınlar için portatif pisuvarlar kolay bir çözüm haline geldi. Bu süreçte birçok kişide umumi tuvalete gitme konusunda bir korku oluştu.

Shewee'yi geliştiren Sam Fountain, bu icadının birçok kadın için bir devrim niteliğinde olacağını tahmin ettiğini belirterek, bu kadar kadının ilgisini çekeceğini hayal etmediğini söyledi.

Ayakta idrarını yapmak sağlıklı mı?

Bu ürünler her ne kadar kadınlar için pratik bir çözüm olsa da sağlık açısından ne kadar etkili?

Amerikalı jinekolog Jen Gunter'e göre portatif pisuvar kullanmanın virüse yakalanma riskini azalttığına dair çok az kanıt olduğuna dikkat çekiyor. Gunter, tuvalette tehlikenin her şeyden önce ellerimizle yüzümüze dokumaktan kaynaklandığını açıklıyor.

Konuyla ilgili çalışmalar da oturarak idrar yapmanın kadınlar için ideal olduğunu gösteriyor.

Araştırmalara göre ayakta ihtiyacını gidererek durmanın pelvik taban kaslarının rahatlamasını engellediğini ve idrar kesesinde idrar kalıntıların oluşmasına yol açtığını gösteriyor.

Ayrıca bazı araştırmalar da erkekler için de sonuca ulaşıyor.

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