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'Koronavirüs Türklere bulaşmaz' diyen Oytun Erbaş TV programı sunacak

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Koronavirüsle ilgili olarak "Biz daha karışık bir gen grubuyuz, ben Türkiye'nin çok az etkileneceğini düşünüyorum" sözleriyle gündeme gelen Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın 'Yüzleşme' isminde bir program sunacağı açıklandı.
'Koronavirüs Türklere bulaşmaz' diyen Oytun Erbaş TV programı sunacak

Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın  'Yüzleşme' isimde bir program sunacağı açıklandı. 

'Birbirini tanımayan yedi farklı kişinin sağlık sorunları ve hayata tutunma çabalarının ekrana geleceği' programda Erbaş, programda yer alacak diğer doktorlarla birlikte hastalıkları, tedavileri ve tedavi sürecinde yaşananları masaya yatıracak.

​Doç. Dr. Erbaş, koronavirüs sürecinin başında “Virüsün Türkiye’ye gelmesi durumunda hızlı bir yayılım beklemiyorum. Burada gen farkı çok önemli. İki tane makale var bununla ilgili. İnsanların genetik özellikleri farklı olduğu için Asyalıları, beyaz ırkı ve siyah ırkı farklı etkilediği çok net olarak biliniyor. Türkler Asya ırkı ama bize biraz da Akdeniz'den de gen gelmiş. Biz biraz Macaristan, Rumen grubundan da gen almışız. Daha karışık bir gen grubuyuz. Ben Türkiye'nin çok az etkileneceğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Erbaş daha sonra, “Koronavirüs Türkiye'de genlerden dolayı salgın yapmaz. Türk geni demedim, Türkiye'de dedim. Bakabilirsiniz. Medya onu öyle yansıttı” demişti.

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