  • BIST 1.393
  • Altın 458,144
  • Dolar 8,1660
  • Euro 9,7073
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA20 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne...52'si yerel Toplam 69 vaka!

Koronavirüsü atlatanlarda hangi hastalıklar görülmeye başladı?

» »
Kovid-19’la ilgili son durumu değerlendiren Prof. Dr. Alper Şener, koronavirüs geçiren kişilerde akciğer, böbrek, karaciğer hasarı ve şeker hastalıkları görülmeye başladığını söyledi.
Koronavirüsü atlatanlarda hangi hastalıklar görülmeye başladı?

Kovid-19’la ilgili son durumu değerlendiren Prof. Dr. Alper Şener, koronavirüs geçiren kişilerde akciğer, böbrek, karaciğer hasarı ve şeker hastalıkları görülmeye başladığını söyledi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, koronavirüs salgınında son dönemde Türkiye'de artan vaka sayılarını değerlendirdi. Prof. Dr. Şener, koronavirüs hastalığı geçirenlerde akciğer, böbrek, karaciğer hasarı ve şeker hastalıkları görülmeye başladığını belirtti. Prof. Dr. Şener, koronavirüs salgınının yanı sıra bu tip kronik hastaların sağlık sistemine ciddi anlamda yük oluşturacağına dikkat çekti.

‘Tam kapanma olmazsa vaka sayılarında oynama yaşanacak’

Son dönemde artan koronavirüs vakalarını değerlendiren Prof. Dr. Alper Şener, "Tam kapanma olmazsa bu vakalardaki minik oynamalar yaşanabilir. Bir gün 50 binlerde, bir gün 54 binlerde ya da daha yüksek sıçramalar, 60 binler gibi rakamlara ulaşılacaktır. Bu süreç içinde ölümler, hastaneye yatış oranları artacak” dedi.

‘Koronavirüsü atlatanlarda kronik hastalıklar görmeye başladık’

Şener “Hastaneye yatış oranlarının artması tek başına olumsuz faktör gibi algılanmasın. Hastalığı geçirenlerde artık akciğer, böbrek, karaciğer hasarı, şeker hastalıkları gibi tablolar görmeye başladık. Bu tip kronik hastaların sağlık sistemine ciddi anlamda yük oluşturacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

‘Aşılama hızlanmalı’

Ne kadar erken önlem alınır ve uyulursa bunun o derece kurtarıcı olacağını belirten Prof. Dr. Şener, "Bu süre zarfında mevcut aşıların hızlıca yapılması, aşı gruplarının genişletilmesi gerekecek. Bakanlık zaten buna yönelik önlemleri yapıyor. Bunu kazasız belasız atlatmak, hepimizin elinde. Bakanlığın belirlediği önlemlere uyum göstermeliyiz. Aşıyı sahada yaygınlaştırmak lazım. Korkmadan, çekinmeden kişi mevcut olan aşıyı ve uygulamasını takip etmeli. Sağlık profesyonellerinin ekranlarda söylediği maske, mesafe, el hijyeni gibi önlemeleri tam uyum, kapalı alanda kalabalıklaşmamak gerekiyor" diye konuştu.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mısır, Süveyş Kanalı'nın kapatan gemiyi tazminat alana kadar alıkoyacak11 Nisan 2021 Pazar 16:50
  • İsviçreli bilim insanları neden halktan toprağa iç çamaşırı gömmelerini istiyor?09 Nisan 2021 Cuma 22:45
  • Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı09 Nisan 2021 Cuma 22:30
  • Norveç polisi, Covid-19 kısıtlamasını ihlal eden Başbakanına ceza kesti09 Nisan 2021 Cuma 22:02
  • Sekiz aylık hamile atlet tekvandoda altın madalya kazandı09 Nisan 2021 Cuma 21:28
  • Türkiye, uzaktan çalışmaya en az istekli ülkeler arasında09 Nisan 2021 Cuma 20:35
  • Araştırma: Sinovac’ın iki doz etkinliği BioNTech’in tek dozundan bile düşük09 Nisan 2021 Cuma 18:40
  • Esra Dermancıoğlu: Bir erkeğin beni aldatması asla sorun değil09 Nisan 2021 Cuma 18:22
  • Çarptığı reklam tabelası aracın üzerine devrildi09 Nisan 2021 Cuma 17:47
  • Mısır'da arkeologlar kumların altına gömülü 'kayıp altın şehri' keşfetti09 Nisan 2021 Cuma 17:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti