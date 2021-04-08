Koruma polisi mi ? Çanta taşıyıcı mı ?

KKTC’de belli bir makama gelen siyasiler ile onların eşleri, kendilerini korumak için görevlendirilen koruma polislerine çantalarını taşıtması ve fatura ödeme gibi el ayak işleri yaptırtması tepki topladı.

Koruma polisi mi? çanta taşıyıcısı mı?

KKTC’de belli bir makama gelen siyasiler ile onların eşleri, kendilerini korumak için görevlendirilen koruma polislerine çantalarını taşıtması ve fatura ödeme gibi el ayak işleri yaptırtması tepki topladı.

Detay- Özel Haber

İrsen Küçük’ün eşinin, bir kadın bakanı sürekli olarak yanında taşıması sonrasında, özel işlerini yaptırmaya çalışmasına ‘Çanta’ yakıştırması yapılırken, Cumhurbaşkanı Sibel Tatar’ın kadın korumasına, çantasını taşıtması da çeşitli yorumların yapılmasına neden oldu. Daha önce, yetkisi olmamasına rağmen, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu toplantısına girerek, görüş belirtmeye çalışan Sibel Tatar’ın, koruma polisine çanta taşıtması da tepkilerin artmasına neden oldu.

KORUMA POLİSLERİNE EL AYAK İŞLERİ YAPTIRILMAZ

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, belli makamlara gelen siyasiler ile eşlerini korumak için görevlendirilen, koruma polislerine çanta taşıtılmasının yanısıra,, fatura ödemeleri ile diğer getir-götür işlerinin de yaptırıldığı öne sürülüyor. Koruma Polislerinin konumları itibarı ile ses çıkartamadıkları bu durumun, polis teşkilatında rahatsızlık yarattığı öne sürülüyor.

EL AYAK İŞİ YAPTIRILMASI ETİK DEĞİL

Koruma polislerine çanta taşıtırılmasının yanısıra, el ayak işleri yaptırılmasının etik olmadığı belirtiliyor. Bazı çevreler, koruma polisine çanta taşıtılırsa, meydana gelebilecek bir olayda görevini nasıl ifa edecek diye soruyor. Etik olmayan bu duruma da son verilmesi gerektiğine vurgu yapılıyor.