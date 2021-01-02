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Koska Hapis Yattı Ama Yine Akıllanmadı

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Koska geçtiğimiz yıl içerisinde de yine eski eşine karşı benzer suçlar işlemiş ve tutuklanmıştı.
Koska Hapis Yattı Ama Yine Akıllanmadı

Lefkoşa’da meydana gelen Geceleyin Ev Açma, Mülke Tecavüz, Darp suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İbrahim Koska dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı. Yavuz huzurda bulunan zanlı İbrahim Koska’nın 1 Ocak 2021 tarihinde saat 01.30 raddelerindeSurlariçi- Lefkoşa'da bulunan eski eşine ait ikametgâha evin bahçe kısmınınduvarından atlayarak bir cürüm işlemek maksadıyla kilitliolmayan yatak odası kapısını açıp girerek Geceleyin Ev Açmasuçunu işleyip Mülke Tecavüz ettikten sonra tasarrufunda bulunan henüz tespit edilemeyen makas ile yatak odasındayatmakta olaneşinin saçını kesip akabinde adıedilenin bunu fark etmesi üzerine yorgan ile yüzünü kapatıpvücudunun muhtelif yerlerine vurarak darp ettiğini söyledi. Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının ayni gün akşamüstü tespit edilerek tutuklandığını mahkeme katardı.  Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca bölgedeki kameraların inceleneceğini belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı suçsuz olduğunu beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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