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Kremlin, Erdoğan-Putin Zirvesi Öncesi Suriye'ye Askeri Takviye Yaptı

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Kremlin, Erdoğan-Putin Zirvesi Öncesi Suriye'ye Askeri Takviye Yaptı
Kremlin, Erdoğan-Putin Zirvesi Öncesi Suriye'ye Askeri Takviye Yaptı

Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını Rusya-Türkiye görüşmeleri başlamadan hemen önce arttırdığı anlaşıldı.
 

Reuters'ın incelediği uçuş ve gemi hareketleri Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Perşembe günü Moskova'da masaya oturmadan önce elini güçlendirmek ve herhangi bir olası anlaşma öncesi kartlarını çoğaltmak için bir süredir faaliyet içinde olduğunu gösteriyor.

Bu analize göre Rusya 28 Şubat yani 34 Türk askerinin İdlib'te öldürülmesinin bir gün sonrasından bu yana deniz ve hava yoluyla sevkiyatlar ve takviyeler yapıyor.

İdlib ve bölge genelinde yükselen tansiyonu azaltmak için Rusya'ya giden Erdoğan görüşme öncesinde Avrupalı liderler, AB yetkilileri ve ABD Başkanı ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

RUSLARIN GÜZERGAHINI KESME PLANI ŞİMDİLİK YOK

Rus Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin sorulara bir yanıt verilmezken ismi açıklanmayan bir Türk yetkili Rusya'nın Türk hava sahası ve deniz yolları üzerinden gerçekleştirdiği bu sevkiyatlara herhangi bir engelleme getirme planlarının olmadığını belirtti.

5 SAVAŞ GEMİSİ 12 ASKERİ UÇAK

Yapılan analizler Rusya'nın bölgedeki askeri varlığını Ekim 2019'dan bu yana en hızlı şekilde arttırdığını dönemin son bir hafta olduğunu gösteriyor.

Buna göre Rusya 28 Şubat'tan bu yana bölgeye 5 savaş gemisi ve 12 askeri uçak gönderdi.

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