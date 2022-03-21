Kremlin'den müzakere mesajı: İlerleme gerektiği kadar büyük değil

Kremlin, Ukrayna'da insani koridor tahliyesine izin verilmediği iddialarını yalanlayarak, müzakerelerin ilerlemesinin gerektiği kadar büyük olmadığını söyledi.

Kremlin, Ukrayna'da insani koridor tahliyesine izin verilmediği iddialarını yalanlayarak, müzakerelerin ilerlemesinin gerektiği kadar büyük olmadığını söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

Rusya'nın Ukrayna'da insani koridor tahliyelerini engellediği iddiaları yalan.

Ukrayna ile barış müzakeleri ilerlemesi gerektiği kadar büyük değil.

Rusya müzakerelerde daha hızlı yol alınması konusunda Ukrayna'dan daha hazır.

Putin - Zelenskiy görüşmesi için henüz zemin oluşmadı. Önce kayda değer bir ilerleme salanması lazım.

Petrol ambargosu, Avrupa'daki enerji akışı dengesini değiştirecek. ABD'nin kaybedeceği bir şey yok ancak Avrupa ciddi etkilenecek.