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Kremlin'den müzakere mesajı: İlerleme gerektiği kadar büyük değil

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Kremlin, Ukrayna'da insani koridor tahliyesine izin verilmediği iddialarını yalanlayarak, müzakerelerin ilerlemesinin gerektiği kadar büyük olmadığını söyledi.
Kremlin'den müzakere mesajı: İlerleme gerektiği kadar büyük değil

Kremlin, Ukrayna'da insani koridor tahliyesine izin verilmediği iddialarını yalanlayarak, müzakerelerin ilerlemesinin gerektiği kadar büyük olmadığını söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

Rusya'nın Ukrayna'da insani koridor tahliyelerini engellediği iddiaları yalan.

Ukrayna ile barış müzakeleri ilerlemesi gerektiği kadar büyük değil.

Rusya müzakerelerde daha hızlı yol alınması konusunda Ukrayna'dan daha hazır.

Putin - Zelenskiy görüşmesi için henüz zemin oluşmadı. Önce kayda değer bir ilerleme salanması lazım.

Petrol ambargosu, Avrupa'daki enerji akışı dengesini değiştirecek. ABD'nin kaybedeceği bir şey yok ancak Avrupa ciddi etkilenecek.

 

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