  • BIST 105.069
  • Altın 221,437
  • Dolar 5,2062
  • Euro 5,9785
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

KTAMS, hükümeti yasaları uygulamaya davet etti

» »
Oysa ki bugün kendi özel yasaları altında emeklilik hakları düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarında asıl ve sürekli kadrolarda çalışan bir çok kişiden işsizlik sigortası primi kesilmekte ve onlarca çalışandan fazla para tahsil edilmektedir.”
KTAMS, hükümeti yasaları uygulamaya davet etti

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS),  özelde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı genelde ise Hükümeti yasaları uygulamaya davet ederek çalışanlara fazla kesintileri iade edilerek mağduriyetleri giderilinceye kadar konunun takipçisi olacağını duyurdu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Yasası’nın 7(4) maddesine göre devletin genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli kadrolarda görev ifa eden çalışanların kendi hesaplarına ödedikleri primlerde işsizlik sigortası primi ödememesi gerektiğini anımsattı.

Bengihan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“1 Ocak 2018’de yürürlüğe giren 73/2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası’nın Geçici 1’inci maddesinin 2(B) fıkrasına ve Yüksek İdare Mahkemesi 14/2012 sayılı dava sonucuna binaen 1 Ocak 2008 tarihinden önce hangi sosyal güvenlik sistemine tabii olduğuna bakılmaksızın kendi özel yasaları altında emeklilik hakları düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarında asıl ve sürekli kadro ve görevlerde çalışmaya başlayanlar Sosyal Güvenlik Yasası kurallarına tabii görev ifa etmek zorundadırlar.

Oysa ki bugün kendi özel yasaları altında emeklilik hakları düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarında asıl ve sürekli kadrolarda çalışan bir çok kişiden işsizlik sigortası primi kesilmekte ve onlarca çalışandan fazla para tahsil edilmektedir.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • En fazla yağış Dipkarpaz ve Kırıkkale’de kaydedildi31 Ocak 2019 Perşembe 13:55
  • Başhekim Dr. Dizdarlı emekliye ayrıldı31 Ocak 2019 Perşembe 13:50
  • KED: “Ürettikleriyle her zaman anılacak bir şair”31 Ocak 2019 Perşembe 13:45
  • YDP, Elcil hakkında polise şikayette bulundu31 Ocak 2019 Perşembe 13:41
  • Yerel yönetimlerin finansal durumu değerlendirildi31 Ocak 2019 Perşembe 13:40
  • Gazimağusa’da içki satışı yenileme ruhsatı için son başvuru tarihi 28 Şubat31 Ocak 2019 Perşembe 13:35
  • Töre yine farklı bir şey demedi: “Kıbrıs Türk Halkı felakete sürüklenmeye çalışılıyor”31 Ocak 2019 Perşembe 13:25
  • Yargıda atamalar yapıldı31 Ocak 2019 Perşembe 13:15
  • Cumhurbaşkanı Akıncı Başbakan Tufan Erhürman ile görüştü31 Ocak 2019 Perşembe 13:00
  • Yine elektrik kesintisi olacak31 Ocak 2019 Perşembe 12:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti