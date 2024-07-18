  • BIST 11139.46
  • Altın 2620.923
  • Dolar 33.084
  • Euro 36.2614
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 33 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKA2024 İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşmasına onay

KTAMS: Kamuya 200 istihdam yapılmaya çalışılıyor

» »
KTAMS, 199 kişinin kamuya geçici işçi olarak istihdam edileceğini iddia etti
KTAMS: Kamuya 200 istihdam yapılmaya çalışılıyor

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) siyasi merciler aracılığıyla 199 kişinin kamuya geçici işçi olarak istihdam edilmesi için Başbakanlık tarafından çalışma başlatıldığını, Maliye Bakanlığı’ndan da yetki alındığını iddia etti.

Sendika adına yazılı açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, binlerce üniversite mezunu gencin kamuya istihdam edilmek için münhal beklediğini söyleyerek, UBP kurultayı için kamuya “arka kapıdan istihdam” yapılacağını ileri sürdü.

“Hükümet, siyasi emelleri uğruna İyi İdare Yasası’na aykırı kararlar üretiyor” iddiasında bulunan Bengihan, “Sendikamız, siyasi parti kurultayları için kamu kaynaklarının fütursuzca harcanması, kamuda liyakatin alaşağı edilmesi, adalet ve fırsat eşitliğine aykırı kararlar üretilmesine karşı her türlü demokratik ve hukuki eylem hakkını kullanacak” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beton mikseri devrildi, sürücüsü yaralandı18 Temmuz 2024 Perşembe 15:36
  • Kalkanlı Yaşam Evi'nin bakım ve tadilatı son hız devam ediyor18 Temmuz 2024 Perşembe 14:51
  • Ataoğlu Kantara Gençlik kampında gençlerle bir araya geldi18 Temmuz 2024 Perşembe 14:26
  • Gemikonağı'nda Sahtekarlıkla Para Temin Eden Şahıs Tutuklandı18 Temmuz 2024 Perşembe 14:24
  • Metehan Geçiş Kapısı ve Süpermarket Park Alanında Gümrüksüz Mal Tasarrufu Operasyonları18 Temmuz 2024 Perşembe 14:20
  • EZ KOOP ile KOOP SÜT arasında işbirliği protokolü imzalandı18 Temmuz 2024 Perşembe 14:11
  • Biri 16, biri 29 yaşında... Girdikleri evden parfüm çaldılar...18 Temmuz 2024 Perşembe 14:07
  • Bir haftada 64 kaza... Trafik suçlarının birinci sebebi sürat oldu!18 Temmuz 2024 Perşembe 14:05
  • Yine market hırsızlığı... Bin 900 TL değerinde ürün çaldı!18 Temmuz 2024 Perşembe 14:03
  • İki ayrı trafik kazası: Biri çocuk üç kişi yaralandı18 Temmuz 2024 Perşembe 14:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti