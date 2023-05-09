KTAMS, Maliye Bakanlığı aleyhine yarın dava dosyalayacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), kredi kartı ve banka kartıyla yapılan harcamaların yüzde 1’inin iade edilmesini gerektiren yasanın 3 yıldan fazladır uygulanmadığı gerekçesiyle Maliye Bakanlığı aleyhine yarın saat 10.00’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne dava dosyalayacak.
KTAMS’tan yapılan açıklamada, KTAMS’ın 33/2019 sayılı yasanın gereğinin yapılmasına ilişkin Maliye Bakanlığı’na 7 ay önce dilekçe ilettiği ancak Maliye Bakanlığı’nın cevap vermeyerek, “hukuk tanımaz tavrını sürdürdüğü ve yasayı uygulamadığı” öne sürüldü.
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