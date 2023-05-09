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KTAMS, Maliye Bakanlığı aleyhine yarın dava dosyalayacak

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KTAMS, kredi kartı ve banka kartıyla yapılan harcamaların yüzde 1’inin iade edilmesini gerektiren yasanın 3 yıldan fazladır uygulanmadığı gerekçesiyle yarın dava dosyalayacak.
KTAMS, Maliye Bakanlığı aleyhine yarın dava dosyalayacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), kredi kartı ve banka kartıyla yapılan harcamaların yüzde 1’inin iade edilmesini gerektiren yasanın 3 yıldan fazladır uygulanmadığı gerekçesiyle Maliye Bakanlığı aleyhine yarın saat 10.00’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne dava dosyalayacak.

KTAMS’tan yapılan açıklamada, KTAMS’ın 33/2019 sayılı yasanın gereğinin yapılmasına ilişkin Maliye Bakanlığı’na 7 ay önce dilekçe ilettiği ancak Maliye Bakanlığı’nın cevap vermeyerek, “hukuk tanımaz tavrını sürdürdüğü ve yasayı uygulamadığı” öne sürüldü. 

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