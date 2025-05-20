KTAMS: Sosyal Hizmetler Dairesi'nin tüm birimlerinde 2 saatlik uyarı grevi yapılacak!

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Sosyal Hizmetler Dairesi’nde uzun süredir devam eden eksikliklerin tüm uyarılara rağmen giderilmediğini belirterek, 21 Mayıs Çarşamba günü 10.00-12.00 saatleri arasında tüm birimlerde uyarı grevi yapacaklarını açıkladı.
Sendika, grev kapsamında saat 11.00’de Lefkoşa Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapılacağını da duyurdu.
KTAMS, ilgili dairedeki sorunlara dikkat çekmek amacıyla bu adımı attıklarını belirtti.
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