KTÇB Genel Başkanı Hüseyin Ç. KELLE Mesaj Yayımlayarak Tarımsal Eğitimin 175. Yılını Kutladı.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Ç. KELLE basın bürosu aracılığıyla yayımladığı mesajında; Türkiye Cumhuriyetinde tarımsal eğitimin, temellerinin 1846 Yılında İstanbul Yeşilköy’de Ayamama Çiftliğinde “Mekteb-i Zirai Şahane” olarak atıldıktan sonra Anadolu da tarımsal eğitimin başladığını belirtti. Bugün tarımsal eğitimin başlamasının 173.yılı kutlanırken, ülkemiz Kuzey Kıbrıs’ta ise tarımsal eğitimi sadece Üniversitelerimizin fakültelerinde ve Güzelyurt Meslek Lisesinin öncülüğünde yapılmakta olduğunu da ayrıca belirtti.Genel başkan açıklamasında İlköğretimde Tarım, Orta Öğretimde Tarım, Lisans Eğitiminde Tarımın ne denli önemli olduğuna işaret etti.

Genel Başkan KELLE açıklamasında İlköğretimde Tarım, Orta Öğretimde Tarım, Lisans Eğitiminde Tarım için bir dizi önerilerde bulundu. İlköğretimde Tarım içingeliri tarıma dayalı bölge ve yörelerde zorunlu dersler içerisinde yer alınması sağlanmasıyla birlikte, merkez bölgelerde seçmeli dersler içerisinde, tarımsal içerikli derslerin alternatif olarak sunulmasını gerektiğini ortaya koydu. Ortaöğretimde ise Tarım meslek liselerinin sayıları artırılarak, bu okullarda tarımsal temel eğitimlerin verilmesine ve bu liselerde eğitim alan öğrencilerin, ülkemizde bulunan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri fakültelerine girişleri avantajlı hale getirilmelerinin sağlanması gerektiğini de belirtti. Açıklamasına Lisans Eğitiminde Tarım için önerilerle devam eden Genel Başkan KELLE, ülkemizin tarımsal istihdamında en çok zorluk çeken ara eleman ve tekniker grupları arasında yer alan tarım teknikerlerinindikey Geçiş kontenjanlarının artırılarak Ziraat Fakültelerinin öğrenci sayılarını tamamlamasına yardımcı olunması gerektiğini ortaya koyarak, öğrenci kalitesinin artırılmasına dikkat çekti.

Genel Başkan açıklamasınaülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde tarımsal politikalarbelirlenirken ise doğru tespitlerle yola çıkıp doğru çözümleri ortaya koymak gereklidir mesajını vererek devam etti. Tarım sektörü içerisinde uzun yıllardan beridir siyasilerin ortaya koydukları günlük politikalar neticesinde ortaya çıkantüm sorunları ve eksikleri çözmenin birçok yolunun ve yöntemininolmasına rağmen kısır politikalara tüm çözümler ve yöntemler kurban ediliyor ifadesine de açıklama da yer verildi. Tarım bayramının kutlandığı10 Ocak günü ülkemiz tarım sektörü 2021 yılında hava koşullarından dolayı sıkıntılı günler yaşayacağının belirtileri ile başlamış olduğunu ifade eden Genel Başkan,2021 yılı hasat sezonunun bereketli olmasını bayram vesilesi ile kutladı.