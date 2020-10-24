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KTDTO 9. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi.

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Genel kurulun Divan Başkanlığını Dt. Hüseyin Bıçak, sekreterliklerini Dt. Gülizar Büyüktepe  ve Dr.Dt. Hayriye Tümer  yaptı. Genel Kurul 62 Diş hekimin katılımıyla gerçekleştirildi.
KTDTO 9. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası IX Olağan Gelen Kurulu 24 Ekim 2020 tarihinde KTDTO üyeleri, eski Sağlık Bakanlarımızdan  Dr. Dt. Filiz Besim, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut ve KTTO Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Genel kurulun Divan Başkanlığını Dt. Hüseyin Bıçak, sekreterliklerini Dt. Gülizar Büyüktepe  ve Dr.Dt. Hayriye Tümer  yaptı. Genel Kurul 62 Diş hekimin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanlığına tek aday olan Dr.Dt. Kaan Asvaroğlu oybirliği ile seçildi. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri de genel kurulda yapıldı.

Sonuçlar aşağıda belirtildiği gibidir.

Yönetim Kurulu :

Dr.Dt.  Aysa Ayalı

Dr.Dt. Hayriye Tümer

Dt. Gülizar Büyüktepe

Dr.Dt. Gizem Dimililer

Dr.Dt. Nermin Yönel

Dt. Ertuğ Çulluoğlu

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler :

Dt. Erim Tandoğdu

Dr.Dt. Sadık Hikmet Uluçam

Dr.Dt. Meryem Hürbağ

Denetleme Kurulu

Dr.Dt. Filiz Besim

Dt. Sami Solyalı

Dr.Dt. Hüseyin Özen

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler :

Dt. Hüseyin Bıçak

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