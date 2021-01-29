KTEZO Başkanı Mahmut Kanber :Siyasete hiç yakışmadı

Pandeminin yaygınlaşmasının sebebinin önlemlerin ve planlamaların yetersizliğinden kaynaklı olduğunu belirten Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber, ne kadar bilimsel önlemler alınırsa, toplumu ne kadar aydınlatabilirseniz, toplumun sosyal, kültürel veya ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı takdirde, pandemi riskinin de bir o kadar az olacağını ifade etti. Ülkeyi yönetenlerin ülkedeki vatandaşın isteklerini karşılayamamasından ötürü salgını kontrol altına alınamadığından söz eden Mahmut Kanber, hükümetin pandemi ile ekonomiyi yetersiz bıraktığını savundu. Ekonomik kayıpların olabileceği düşüncesi ile birlikte salgın konusunda alınacak olan kararların önüne geçtiğinden bahseden Kanber, yaklaşık 15 gün önce Sağlık Üst Kurulu’nun yaptığı açıklamayı anımsattı. Kanber, “Ülkenin kapanması gerektiğini söylediler. Ülkedeki vakaların artacağı ile ilgili bir takım bilimsel veriler ortada olduğunu bizler de izliyor ve sağlık kuruluşlarından da duyuyoruz” dedi. Kanber, Sağlık Üst Kurulu’nun değerlendirmelerinin siyaseten tartışılması ve Bakanlar Kurulu’nun tartışma malzemesi yapılması ile birlikte kuralların sulandırılmasını siyasete hiç yakışmadığını söyledi.

“Bugüne kadar yeterli değildi”

Siyaset edenlerin ve toplumun temsilcilerinin, toplumun birincil önceliği sağlık olan ve ardından ise ekonomiyi güvenli bir şekilde topluma sunmakla mükellef olduklarını belirten Kanber, toplumun sorunlarından kaçanların bugünleri yarattığını buna bağlı olarak bugüne kadar alınan kararların yeterli olmadığını kaydetti. Tüm bölgelerde yaşayan insanların oldukça kaygılı olduklarını ifade eden Kanber, gerçek anlamda kapanma durumunun söz konusu olmadığının altını çizdi.

“Sağlıkla ilgili kaygıları var”

Hükümetin her zaman olduğu gibi sağlıkla ilgili konularda siyaseten karar üretme sorumluluğu varmış gibi davranış sergilediğini söyleyen Kanber, sağlıkla ilgili kararların sağlıktaki yetkili kurulların, kurumlar ve Bakanlığın karar üretmesinin ülke için yeterli olacağına işaret etti. Kanber, sağlıkla ilgili kararların Bakanlar Kurulu’na götürülerek tartışılıp, sulandırılmasının ve ekonomik kaygılardan dolayı halkın sağlığının önemsiz bir şekle getirilmesinin anlamsız bulduğunu kaydetti. Özel sektör ile birlikte sağlık kurullarının tartışma noktasına geldiğini veya baskı olduğunu ifade eden Kanber, siyasileri yadırgadığını, özel sektör çalışanlarının veya ailelerinin de tıpkı diger alanlardaki gibi sağlıkla ilgili kaygı duyulduğunun bilinmesi gerektiğini savundu.

“Kaygıların somut bir şekilde ortaya konması gerekiyor”

Ülkede Araf’ta kalınmaması için devleti yöneten bir hükümetin varlığından söz eden Kanber, olağanüstü koşullarda elde olan olanakların eşit, adil ve şeffaf bir şekilde hükümetin topluma göstermesi gerektiğini anlattı. Hükümetin topluma şeffaf olması ile birlikte toplumun da ‘açlıktan veya salgından öleceğim’ endişesinin kaybolacağını ifade eden Kanber, hükümetin toplumun kaygılarına cevabını somut bir şekilde ortaya koyması gerektiğini bundanda, hükümetin sorumlu olduğunu kaydetti.