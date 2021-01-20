  • BIST 1.565
  • Altın 441,153
  • Dolar 7,4723
  • Euro 9,0601
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 5 °C
  • Girne 6 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 5 °C
  • İstanbul -3 °C
  • Ankara -11 °C
SON DAKİKABakan Pilli: "11'i yerel 14 pozitif vaka''

KTEZO:''Nasıl kötü bir niyet bu ? ''

» »
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), salgının devam ettiğini, binlerce işyerinin kapandığını, on binlerce kişinin işsiz kaldığını, buna rağmen esnafa “ödemeye devam edin” dendiğini belirterek, eleştirilerde bulundu.
KTEZO:''Nasıl kötü bir niyet bu ? ''

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), salgının devam ettiğini, binlerce işyerinin kapandığını, on binlerce kişinin işsiz kaldığını, buna rağmen esnafa “ödemeye devam edin” dendiğini belirterek, eleştirilerde bulundu.

KTEZO Yönetim Kurulu yazılı açıklamasında, “sorunları yaşayanların, sorunlara sahip çıkmasından başka yol görünmediğine” işaret etti.

Bütün faturaların çalışana, ustaya, esnafa çıkarıldığı, ülkede iğneden ipliğe zamlar yapıldığı, ancak gündemin sürekli başka konularla değiştirildiği savunulan açıklamada, siyaset kurumunun toplumdan koptuğu ifade edildi.

Çalışanlar, ustalar, esnafın vergilendirmeye devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Her birimizin alın teri, vergisi olan bütçeyi kendi geleceği için yiyip bitirdiğinden dolayı doğru dürüst ne kapanma ne de açılma kararı alabiliyor. Emeği, alın teri ile geçimini sağlayanlar, işsizler için eli kolu bağlı kalan bugünkü yapı, son aldığı kararla ‘çalışın ve bütçe için bizi de ödeyin’ mesajı verdi. Salgının devam etmiş olmasından dolayı binlerce iş yerinin kapandığı, on binlerce işsizin ortaya çıktığı biliniyor. Buna rağmen ‘ödemeye devam edin’ deniyor. Nasıl kötü bir niyettir bu? Yönetebilmekten çıkmanın sonucundan başka bir şey yok ortada.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 20 Ocak 2021)20 Ocak 2021 Çarşamba 09:14
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar20 Ocak 2021 Çarşamba 08:00
  • Pilli:18'i yerel 23 pozitif vaka19 Ocak 2021 Salı 21:08
  • Kendini tanınan bir iş adamı olarak tanıtıp araç alacakken yakalandı19 Ocak 2021 Salı 20:52
  • Kız arkadaşının 8 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia ediliyor19 Ocak 2021 Salı 20:48
  • “Telefonumu neden açmıyorsun''dedi araca bindirip yumruk attı19 Ocak 2021 Salı 20:44
  • Oda arkadaşının valizi içerisindeki 19 bin tl'yi çaldı19 Ocak 2021 Salı 20:38
  • Tatar'dan Sennaroğlu ve Candan'a tebrik mesajı19 Ocak 2021 Salı 18:24
  • Saner:''Akaryakıtta artış yapılmayacak''19 Ocak 2021 Salı 18:20
  • Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Tüm İş Yerlerini Denetleme Kararı Aldığını Duyurdu19 Ocak 2021 Salı 18:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti