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KTEZO:’’Umutlarımızın Elimizden Alınmasına Müsaade Etmeyeceğiz’’

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Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası(KTEZO) bir açıklama yayınladı
KTEZO:’’Umutlarımızın Elimizden Alınmasına Müsaade Etmeyeceğiz’’

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası(KTEZO) bir açıklama yayınladı:

2021’e yeni bir buruklukla giriyoruz. Çalışma yaşamının bir parçası olarak görülmediğimiz, fark edilmediğimiz bir yana her uygulama ve aşamada yok sayıldığımızı da görüyor ve öfke duyuyoruz.

Ne ulufedir istediğimiz ne de sadaka. Talebimiz sadece ve sadece hak ve adalettir.

Ürettiğimiz, kaynağımız ne kadarsa o kadar.

Kendimizin yarattığı ve ödediği, olumsuz salgın koşullarına rağmen de ödemeye ve yaratmaya devam ettiğimiz kaynakların kullanımında söz sahibi olmak istiyoruz.

Vergiyi ödeyen biz, sosyal güvenliğin ve fonların yatırımlarını yapan biz, KDV’yi, seyrüseferi, emlağı ödeyen biz, bu kadar ciddi, olumsuz koşullara rağmen katlanan faizleriyle borç yükü artan biz; yani binlerce çalışanı, ustası, çırağı ve üreticisiyle çalışan ve üreten biz değil miyiz?

10 aydır üretim yavaşladı, bazı sektörlerde ise tamamen durdu. Kapanan işyerlerine bağlı olarak işsizlik tavan yaptı. Yoksulluk alıp başını giderken, neredeyse ilk kez açlık baş göstermeye başladı.

Bu şartlarda sorma hakkımız yok mu? Nerede bu devlet? Nerede bürokrasi? Nerede hükümet?

Hükümetler, devlet, toplumsal var oluşa özen gösterdiği oranda, devlet veya hükümettir. Yoksa ne anlamı olabilir ki? Devlet veya hükümet, makamların paylaşımı için herkesin birbirini tükettiği bir organ değildir.

Kaynak kalmadı, yeterli değil, borçlanma yeteneğimiz zayıfladı gibi gerekçeleri hep duyduk, duyuyoruz. Yapmayın beyler, hanımefendiler…

Son bir haftada yüzlerce ailenin bütçesine iyimser rakamlarla 100 bin TL’ye varan maaş veya maaşlar ödeyebilen yapı, hiçbir gerekçesi ile inandırıcı olamaz.

Bürokrasi ya da memur düşmanı değiliz biz.

Bunu yapan ve sebep olanların birazcık yüzlerinin kızarmasını istiyoruz.

Sadece yine kendimizin yarattığı toplam kaynakların kullanımında yaşamımızın devam etmesi için çalışma yaşamının asli unsurları olarak, yaratılan değer ve kaynakların bir kısmının geri iadesinin yapılmasını istiyoruz.

Bu noktada bilinç, farkındalık ve vicdan istiyoruz.

Daha sonra yine bu kaynakların kim veya kimler tarafından ödeneceğini veya misliyle kimlere ödettirileceğini, yerine konulacağını biz zaten biliyoruz.

Yeni yıla 5 kala, bugünlerde salgınla birlikte burukluk öfkeye dönüşmeye başlarken umutlarımızın elimizden alınmasına müsaade etmeyeceğimizi tekrar hatırlatır, 2021 yılının umutla dolu bir yıl olması için her anlamda mücadelemizi ve çabalarımızı artıracağımızı vurgularız.

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